Журналисты редакции газеты “Полацкі веснік” сегодня с радостью приветствовали в гостях члена Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, главного редактора учреждения «Редакция Жлобинской газеты «Новы дзень» Галину Мельникову.

Галина Мельникова: «У Полоцка есть свое «Я»

Полочане всегда встречают гостей по-полоцки: приветливо, хлебосольно, радушно. Журналисты редакции газеты “Полацкі веснік” сегодня с радостью приветствовали в гостях члена Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, главного редактора учреждения «Редакция Жлобинской газеты «Новы дзень» Галину Мельникову.

Делегация из Совета Республики прибыла в город над Двиной для проведения расширенного заседания постоянной комиссии. А для нас, журналистов, принимать у себя коллегу – ответственно и волнующе, а уж коллегу-законодателя – тем более.

Наш город Галина Владимировна посещает не в первый раз, и все время с большим удовольствием: “Полоцк стал красивым давно. Радует, что вам удается сохранить и преумножить достигнутое. Гуляя по улицам, наслаждаюсь стариной и какой-то свободой… У Полоцка есть свое “Я”!

Сегодня Галина Мельникова познакомилась с работой редакции полоцкой газеты и приняла участие в работе дискуссионной площадки редакции газеты «Полацкі веснік» “#Полоцк#Газета#СилаСлова#НовыйВек”. И оказалось, что у жлобинской газеты “Новы дзень” и полоцкой, встретившей новый век, очень много общего!