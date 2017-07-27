Вопросы национальной безопасности обсуждены на совещании у Президента (27.07.2017)
27.07.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   27 Views

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«Полацкі веснік»
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