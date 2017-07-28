Заполните анкету премии «народная марка» и станьте обладателем золотого или серебряного слитка!

Продолжается первый этап народного голосования Премии потребительского признания «Народная Марка» Беларуси.

Прямо сейчас вы можете внести свой вклад в определение лучших марок продуктов питания в нашей стране, став участником опроса Премии и отдав свои голоса в поддержку ваших любимых брендов и производителей.

Принять участие в голосовании просто. Нужно только зайти на официальный сайт narodnayamarka.by и, нажав на кнопку «голосуйте здесь», перейти на страницу с анкетой. Сделать это можно даже с мобильного телефона! Под указанными в анкете товарными номинациями нужно вписать по одной, самой предпочитаемой вами торговой марке.

Все участники голосования получают возможность выиграть один из 100 серебряных и 10 золотых слитков – итоги будут объявлены 11 сентября. Для этого нужно лишь правильно заполнить предлагаемую анкету. Есть всего пара несложных правил. В анкете допускается не более 10 ответов «не знаю/затрудняюсь ответить». В анкете не должно быть оставлено пустых граф, если вы не знаете ответа, в пустой графе необходимо поставить прочерк.

От каждого участника с одного IP-адреса принимается только одна заполненная анкета.

Поддержите любимые торговые марки! ПРОГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

По итогам народного опроса брендам-лидерам будет присуждена высшая награда Премии в знак признания белорусских потребителей – титул «Народная Марка». Результаты Премии будут объявлены в период рождественских и новогодних праздников на торжественной Церемонии награждения победителей – уже полюбившемся многим телезрителям концертном шоу «Народная Марка» на телеканале ОНТ.

Подробная информация о Премии на официальном сайте narodnayamarka.by.