«Бронзовый Меркурий» — вручен полочанам!

Для представителей ООО «Ресттрэйд» День работников торговли ознаменован важным событием — за лучшую организацию торгового обслуживания населения магазин «Дионис-1» удостоен высокой награды — Почетного диплома Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь «Бронзовый Меркурий».

Для ООО «Ресстрэйд» это уже третья престижная награда, которая является высоким признанием профессиональной состоятельности коллек­тива. Особую гордость вызывает то обстоятельство, что торговая сеть «Дионис» — наша, полоцкая. Она возникла по инициативе полочан и успешно развивается на благо жителей региона. С наградой, «Дионис»! Дальнейшего развития, успеха и процветания!

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