«Бронзовый Меркурий» — вручен полочанам!
28.07.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   41 Views

Для представителей ООО «Ресттрэйд» День работников торговли ознаменован важным событием — за лучшую организацию торгового обслуживания населения магазин «Дионис-1» удостоен высокой награды — Почетного диплома Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь «Бронзовый Меркурий».
Для ООО «Ресстрэйд» это уже третья престижная награда, которая является высоким признанием профессиональной состоятельности коллек­тива. Особую гордость вызывает то обстоятельство, что торговая сеть «Дионис» — наша, полоцкая. Она возникла по инициативе полочан и успешно развивается на благо жителей региона. С наградой, «Дионис»! Дальнейшего развития, успеха и процветания!

номера нашей газеты.

Елена Каленик
Автор:

Заместитель главного редактора. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведущая страничек «Ваше здоровье» и «Полочаночки». Всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

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