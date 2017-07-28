Лучшие представители сферы торговли полоцкого региона отмечены почетными грамотами и наградами

Сфера торговли является важнейшей отраслью, кото­рая развивает отношения не только между людьми, но городами и регионами. Неудивительно, что труд работников торговли во многом определяет каче­ство жизни людей, их настроение. По традиции в канун профессионального праздника лучшие представители сферы торговли полоцкого региона отмечены почетными грамотами и наградами.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие и совершенствование торгового обслуживания населения и в связи с профессиональным праздником — Днем работников торговли — нагрудным знаком Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Выдатнік гандлю Рэспублікі Беларусь» награждена Елена Огородникова, заведующий секцией «Товары для дома» ОАО «Дом торговли», Почетной грамотой Министерства антимонопольного регулирования и торговли — Ирина Алексеёнок, заведующий производством столовой «Чабор» объединения №1 ОАО «Полоцк-торг», Татьяна ВоробьЁва, заведующий магазином «Дионис-11» ООО «Ресттрэйд». Благодарность Министерства антимонопольного регулирования и торговли объявлена Марине Альшевской, заведующему магазином «Дионис-8» ООО «Ресттрэйд», Валентине Кальниш, ведущему экономисту ОАО «ПолоцкСтройМатериалы», Екатерине Колосовской, заведующему магазином №38 ОАО «Полоцк-торг».

Почетной грамотой главного управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного комитета награждены Жанна Власенко, заведующий магазином «Любимая лавка» филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебск­хлебпром», Алла Демидович, заведующий магазином №4 УТП «Золотая нива», Ольга Нагнибеда, заведующий производством столовой УО «Полоцкая государст­венная общеобразовательная средняя школа №6» объединения №4 ОАО «Полоцк-торг».

Желаем предприятиям торговли и общественного питания дальнейшего развития, а работникам — крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, отличных продаж и хорошей выручки!