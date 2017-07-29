Полоцкий дом торговли рад своим покупателям

Уважаемые ветераны предприятия, дорогие коллеги!

Вот уже больше полувека Дом торговли радует полочан и гостей города лучшими товарами и только качественным обслуживанием. Вместе нам удается покорять новые вершины и совершенствоваться, благодаря вашему труду Обществу не страшны никакие сложности, а предприятие всегда работает прибыльно.

От всей души поздравляю с нашим наступающим праздником! Коллегам желаю каждый день радоваться хорошо сделанной работе и делиться этой радостью с близкими. А покупателям — только отличных покупок в полоцком Доме торговли!

Наталья КУКСОВА,

директор ОАО «Дом торговли».

— Отличный универмаг в замечательном городе и прекрасной стране! — пишет Александр и компания из Пскова.

— Полоцкий — круче многих центральных универмагов Беларуси. Можно конкурс республиканский объявлять, и вы точно будете в призерах! — соглашается полочанка Анна.

Такими отзывами пестрят странички ОАО «Дом торговли» города Полоцка в социальных сетях. И это тоже подтверждение того, что главный магазин нашего города идет в ногу со временем, используя самые современные технологии.

Все чаще покупатели приходят сюда всей семьей, и зачастую уже дети одевают родителей. Именно такой ассортимент товаров стараются предложить в Доме торговли — на любой вкус и возраст. Довольны останутся не только представители старшего поколения, но и молодежь. Ведь полоцкий универмаг — это модно, стильно, современно. И это стопроцентная гарантия качества!

О любимых покупателях здесь заботятся постоянно. Недавно Дом торговли стал уча­стником программы Tax Free, позволяющей сэкономить на покупках до 15% от суммы НДС. Услуга оказалась востребованной даже больше, чем ожидалось: с удовольствием ею пользуются гости туристического центра Беларуси, активно совершают покупки с Tax Free жители прибалтийских республик.

И, конечно, самые удобные условия в Доме торговли стремятся создать для постоянных покупателей из Полоцка и Полоцкого района. В этом месяце в магазине открылся бесплатный доступ к Wi-Fi — точка расположена на втором этаже здания, а воспользоваться бесплатным Wi-Fi могут абоненты любого оператора. Села батарейка? Не беда — в Доме торговли можно зарядить телефон практически, как говорится, не отходя от кассы.

Порой покупатели сами создают «свой» магазин. Например, благодаря замечанию неравнодушного полочанина увеличилось число указателей в секциях. Так что конструктивную критику продолжатели дела полоцкого купца воспринимают как руководство к действию.

Заведующая секцией «Товары для дома» Елена Огородникова в Доме торговли работает с 1988 года. И в своей секции Елена Ильинична постоянно уделяет внимание внедрению прогрессивных форм и методов торговли, улучшению качества обслуживания, повышению конкурентоспособности предприятия. Достаточно сказать, что одни «Товары для дома» обеспечивают почти треть оборота Общества (всего в универмаге работает пять секций).

Профессиональные знания и опыт Елены Ильиничны не раз отмечены на высоком уровне. В этом году за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие сферы торговли и обслуживания населения Елена Огородникова награждена нагрудным знаком Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Выдатнік гандлю Рэспублікі Беларусь».

Поздравляем!

Продавец 6 разряда Наталья Гончарук награждена Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета, главный бухгалтер Наталья Захарова — Почетной грамотой Полоцкого районного исполнительного комитета, швее 4 разряда Елене Александровской вручена Благодарность председателя Полоцкого районного исполнительного комитета. Почетные грамоты Полоцкого районного Совета депутатов вручены заведующей секцией «Обувь и товары для мужчин» Наталии Гамзюк, продавцу 6 разряда Елене Карась, продавцу 6 разряда Наталье Павлюк.

хорошие новости!

В этом году в Доме торговли расширился ассортимент детских товаров. Уже началась подготовка к школьным ярмаркам — в августе коллектив Общества в очередной раз порадует маленьких покупателей. Здесь готовят кое-что необычное: анимацию и костюмированное шоу.

Ну а взрослые, конечно, предпочитают посещать любимый универмаг в Дни скидок, когда цена снижается на 15%! Четыре таких дня в месяц — уже традиция. Активно поддер­живают ее и партнеры-поставщики, убежденные в надежности полоцкого Общества.

В этом году Дом торговли к своему юбилею выпустил дисконтную карту, предоставляющую 7-процентную скидку при покупке. Продукт так полюбился покупателям, что и в следующем году руководство Общества обещает порадовать еще какой-нибудь «изюминкой». Не пропустите!

Многие покупатели приобретают товары в рассрочку на 6 месяцев по банковским карточкам «Магнит» (ОАО «АСБ Беларусбанк») и «Карта покупок» (ОАО «Белгазпромбанк»), на 2 месяца — по карте «Халва» (ЗАО «МТБанк»). Также Дом торговли предлагает «Рассрочку без переплат» до двенадцати месяцев от ОАО «АСБ Беларусбанк»! И уже совсем скоро сделать покупки в рассрочку можно будет по кредитным картам от ОАО «Белагро­промбанк».

Как узнавать об акциях, Днях скидок, расширенных продажах первыми? Следите за новостями на сайте и в соцсетях, подписывайтесь на смс-рассылку предприятия — абонентов уже пять тысяч.

…Результатом ежедневного кропотливого труда неминуемо становится успех. Коллектив Дома торговли постоянно повышает мастерство, специалисты ездят на учебу в столицу, перенимают опыт Франции, Польши — и щедро делятся своими идеями.

Праздники всегда отмечают вместе, предстоящий день работников торговли тоже встретят всем дружным коллективом. Отдыхать умеют так же, как и работать: не пропускают районные мероприятия, посещают концерты, дважды съездили на «Славянский базар в Витебске-2017».

Вот такой ваш любимый Дом торговли!