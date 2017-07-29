Полоцкий «Ресттрэйд» — наша гордость

С праздником! Дорогие коллеги, работники ООО «Ресттрэйд»,

уважаемые ветераны сферы торговли и услуг!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля — крупнейший и динамично развивающийся сектор экономики, который год от года укрепляет свои позиции. На высокий уровень сферу, которая продолжает стремительную эволюцию, вывели в первую очередь профессионалы, преданные своему делу.

Профессия работника торговли не из легких. Она требует знаний и компетент­ности, ответственности и самоотдачи, инициативно­сти и творчества. Но самое главное — умения работать с людьми: быть доброжелательными и внимательными. От вас зависит очень многое — и настроение людей, и качество жизни, и состояние экономики.

Спасибо за ваш труд, за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества обслуживания покупателей, внедряя современные и эффективные методы торговли. Пусть вам во всем сопутствует удача! От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной, работа приносила удовлетворение и благополучие, а жизнь была наполнена любовью и счастьем.

Лилия Табола, директор ООО «Ресттрэйд».

Торговая сеть динамично развивается, следуя современным тенденциям розничной торговли. Сегодня

«Дионис» — это:

• 1790 сотрудников;

• 800 поставщиков;

• 3000 покупателей в час;

• 139 кассовых терминалов;

• 20000 наименований товаров в каждом торговом объекте;

• 16 современных магазинов.

Самодостаточные, популярные, солнечные, удобные, привлекательные, незаменимые, наши, полоцкие, призванные улучшить качество жизни и подарить комфорт. Все это — о них, магазинах любимой многими, и не только полочанами, сети «Дионис». Имея достаточно юный возраст (недавно отметил десятилетие), бренд «Дионис» успел достойно заявить о себе, заняв 13-ую ступеньку в числе наиболее успешных и авторитетных ритейлеров Беларуси. И это далеко не предел, ведь стратегия сети «Дионис» — поступательное движение вперед в активном развитии, по пути смелых бизнес-амбиций с целью быть первыми и лучшими во всем новом и прогрессивном.

«Дионис» поставил на службу покупателям лучший мировой опыт, адаптированный к мест­ным реалиям, который служит комфорту и максимальной удовлетворенности покупателя. При этом эффективность в работе измеряется соотношением максимального результата при минимальных издержках и ресурсах.

Главная ценность торговой сети «Дионис» — люди. Здесь высоко ценят и уважают каждого из своих покупателей и сотрудников, их ежедневный вклад в общее дело. Каждый работник имеет максимум возможностей для развития и достойной оценки личного вклада, что лежит в основе общего успеха.

История развития сети началась в 1993 году, в июне 2006 года путем реорганизации Унитарного частного торгового предприятия «Цлаф и К» было образовано Общество с ограниченной ответственностью «Ресттрэйд». В итоге из небольшого частного предприятия выросла сегодняшняя торговая сеть «Дионис», которая на настоящий момент насчитывает 16 современных магазинов в Полоцке, Новополоцке и Бресте.



На протяжении всего периода становления и развития компании менялись названиея, расположение магазинов и их формат, однако при этом качество предлагаемых покупателю товаров и услуг только улучшалось. Значительное внимание уделяется ассортименту и качеству всех товаров, не исключение — и продукция собственного производ­ства. И это покупатели ценят по достоинству.

Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, компетентность и профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям, оперативное и вежливое обслуживание, широкий ассортимент товаров стали визитной карточкой предприятий торговой сети «Дионис». Свежие фрукты и овощи, рыбная и мясная продукция, кондитерские изделия и бакалея, молочные продукты и напитки от лучших производителей — всегда в продаже в широчайшем ассортименте, причем, самого достойного качества.

В торговых объектах работают подразделения по производству кулинарной и хлебопекарной продукции, что позволяет существенно сократить их путь до покупателя. Ароматные свежайшие булочки, изысканные торты, аппетитные мясные и рыбные полуфабрикаты завоевали покупательскую любовь и неизменно пользуются спросом.



Право быть лучшими подтверждено многочисленными наградами в области торговли и развития бизнеса, торговая сеть «Дионис» удостоена звания «Лучший предприниматель года» по Витебской области. В 2017 году директор Лилия Ивановна Табола удостоена почетного звания «Человек года Витебщины».