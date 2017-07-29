Полочанка Татьяна Воробьёва

Эпоха товарного изобилия, когда такое понятие, как дефицит, давно осталось в прошлом, диктует новые подходы к торговле. Покупатель, имея множество вариантов выбора, отдает предпочтение уже не только оптимальному соотношению качества и цены.

Все чаще, приходя в магазин, мы обращаем внимание на комфорт, эстетику и приятные мелочи, добавляющие обыденности позитива. В общем, как и в любом другом деле, в торговле в наше время успех определяет профессионализм, учитывающий все запросы требовательного покупателя.

Магазин «Дионис-11» — признанный лидер в сфере торговли по многим показателям. Расположен он в бойком месте, рядом с двумя вокзалами, однако это обстоятельство не только обеспечивает поток покупателей, но и налагает на его коллектив значительную ответственность: он во многом формирует имидж города. И, следует отметить, делает это успешно.

Коллективом, в котором трудятся 105 работников прилавка, руководит Татьяна Владимировна Воробьёва, профессионал, бесконечно преданный своему делу, творческий, целеустремленный человек и просто очаровательная женщина. Работу в сфере торговли она выбрала однажды и навсегда, и сейчас, спустя более 26 лет с того дня, как начала трудиться в отрасли, с улыбкой признается: «Торговля — моя жизнь, и о выборе профессии я ни разу не пожалела».

Успешно завершив учебу, Татьяна приступила к работе в магазине «1000 мелочей». Отработав 5 лет, перешла в магазин «Стройматериалы». Работа нравилась, но с рождением дочери пришлось временно отойти от дел.

Шел 2000-й год… Деятельной по натуре молодой женщине дома не сиделось. Она вспоминает, как, гуляя с коляской по рынку, зашла в недавно открывшийся павильончик «Дионис». Спросила у знакомой, есть ли временная работа. Так судьба связала Татьяну Владимировну с «Дионис», и, как оказалось, надолго. Прошло несколько лет, и однажды, пригласив в кабинет, директор предприятия Л.И.Табола сообщила, что 25 мая 2012 года ей предстоит возглавить коллектив нового магазина «Дионис-1» в микрорайоне «Мариненко». «Для меня это было неожиданностью. Понимала, что если оказали такое доверие, подвести нельзя», — говорит Татьяна Воробьёва. И не подвела. Она вспоминает, как тяжело было на первых порах, но вместе мы все справились, потому что работали дружной командой. Была цель стать лидером, вывести магазин на передовые позиции, и все получилось: «Дионис-1» стал лучшим в сети.

24 декабря 2015 года Татьяна Владимировна возглавила новый магазин «Дионис-11», и под ее руководством он также стал лучшим!

Она с благодарностью говорит о своем коллективе, отмечая, что очень важно, когда в команде работают люди, которым веришь и доверяешь. От этого во многом зависит успех общего дела. «Каждое утро желаю своим продавцам удачного дня, хороших покупателей, заряжаю позитивом. Ведь так здорово, когда ты улыбнулся и тебе улыбнулись в ответ».

Татьяна Воробьёва — счастливая женщина. Она с радостью спешит на работу, с радостью возвращается домой, к своей любимой семье. Муж, который также работает в ООО «Ресттрэйд» в отделе по строительству, ремонту и реконструкции зданий и сооружений, — ее надежное плечо. С дочерью, студенткой Европейского гуманитарного университета, будущим специалистом в области международного права, они — настоящие подруги, радует успехами и сын-гимназист. Рядом — любимые родители.

О хобби она говорит с улыбкой: «Мы живем в деревне, в частном доме. Занятий — более чем достаточно круглый год. Любим семьей проводить время вместе. Вот и недавно, в купальскую ночь, вместе сидели у костра, смотрели на звезды»…

…А в самом деле, что еще нужно для счастья? Рядом — самые близкие, родные, каждый день насыщен делами, есть планы и мечты, которые обязательно сбываются, если упорно идти к цели.

За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения, личный вклад в развитие отрасли торговли заведующий магазином «Дионис-11» ООО «Ресттрэйд» Татьяна Владимировна Воробьёва удостоена высокой награды — Почетной грамоты Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Накануне профессионального праздника Татьяна Владимировна от всей души пожелала коллегам быть всегда настроенными на успех, развиваться, стремиться к лучшему. Чтобы жизнь была наполнена счастливыми днями, приятными событиями, удачей, позитивом, уважением окружающих, любовью, гармонией и взаимопониманием в семьях.

И обязательно — успеха в труде, ведь он — очень важная составляющая счастья.

На наш вопрос, что больше всего нравится в работе, она с улыбкой отвечает: «Работать! Работать в команде профессионалов, постоянно совершенствоваться, радовать покупателей ассортиментом, качеством товара и обслуживания. Удивлять акциями, скидками, участием в рекламных играх. Нравится идти к цели, работать на результат. Чтобы все складывалось успешно, нужно работой жить».