Вкусные шедевры от полочанки Елены Багатинской — технолога кондитерского цеха ООО «Ресттрэйд»

Как превратить торт или пирожное в шедевр? Каким должен быть фееричный десерт? И какое место в рецептуре их приготовления занимает настроение кондитера? Ответы на эти и другие вопросы из области кондитерского творчества есть у технолога кондитерского цеха ООО «Ресттрэйд» Елены Багатинской.

Мастерство плюс творчество — именно такой подход к работе характеризует Елену Борисовну. Каждая новая разработка, идея, заказ рождают такой отклик в ее душе, такой творческий импульс! Немудрено, что в водоворот этой неуемной энергии попадают все коллеги, вовлекаясь в созидательный процесс. И в результате рождаются изысканные, уникальные кондитерские творения отменного вкуса и качества, по достоинству оцененные покупателями торговой сети «Дионис».

А ведь стать кондитером Елена не думала, не гадала; она мечтала учительствовать. Профессиональной стезей мамы и многих родственников была педагогика. И Лена, окончив школу, поехала поступать в Витебский пединститут. Но вместе с подружкой почему-то свернули к училищу, где готовили кондитеров. «Может, сюда поступим?! — А давай!». В результате такого неожиданного порыва Елена и обрела свою профессию.

Подружка тогда не поступила, а она — да, достойно выдержав конкурс аттестатов (специальность считалась престижной). Во время учебы было много интересного, а после учебы началась ее трудовая биография, параллельно с которой Елена Багатинская заочно получила специальность товароведа. Почувствовав особый вкус к работе, открывала для себя все новые и новые грани кондитерского искусства. Участвуя в конкурсах профессионального мастерства, совершенст­вовала новые знания и навыки. В 2002 году Е.Б.Багатинской было присвоено звание «Мастер-кондитер Республики Беларусь».

…А в январе 2005 года Елена Багатинская пришла работать в только что открывшийся кондитерский цех ООО «Ресттрэйд» технологом. И опыт, который приобрела к тому времени, оказался востребованным на все сто процентов.

Высокотехнологичное производство, самое современное оборудование, возможность работать с оригинальными рецептурами, слаженность и взаимопонимание в коллективе плюс простор для творчества, который открывается благодаря нацеленности предприятия на освоение новейших технологий и стремление предлагать потребителю только качественную, по-домашнему вкусную продукцию, — не удивительно, что Елена Борисовна от всей души влюблена в свое дело.

В искренности этих чувства можно убедиться уже по тому, с каким упоением она рассказывает о новинках производства! В ее устах даже их названия — торты «Вишня в шоколаде», «Рябинушка», весовые пирожные «Экзотика», «Японская сакура» — звучат подобно обворожительной мелодии!

И хоть наша героиня когда-то не дошла до пединститута, как наставник она тоже состоялась, поскольку всегда щедро делилась секретам своего «вкусного» мастерства с коллегами. Многие кондитеры цеха по праву считают Елену Борисовну своим педагогом. Индивидуальная работа с заказчиком (в кондитерском цехе под заказ приготовят любой эксклюзивный торт!) — отдельная тема. Прежде чем взяться за выпечку шедевра для вашего события, технолог хорошенько расспросит вас о виновнике торжества, разузнает все о его вкусовых предпочтениях, возрасте, профессии и увлечениях, любимых цветах и цвете… И не сомневайтесь — в итоге такого индивидуального подхода родится очередной кондитерский эксклюзив от ООО «Ресттрэйд».— Когда клиент улыбается, получая заказ, понимаешь, что на работу пришел не зря, — говорит Елена Багатинская.Конечно, Елена Борисовна всегда знает, чем особенно вкусненьким и оригинальным удивить и порадовать своих близких — дочерей Викторию и Ольгу, внуков Настеньку, Ульянку, Клима и Аделину. И, пожалуй, можно было бы им позавидовать, но ведь и у каждого из нас есть возможность заказать для себя шедевр в кондитерском цехе, где работают такие высококлассные про­фессионалы!