Полоцкий «Дионис №1» — всегда первый

В мае 2012 года, накануне празднования 1150-летия горо­да, Полоцк получил замечатель­ный подарок: в микрорайоне «Мариненко» открылся магазин «Дионис-1», стремительно завоевавший покупательскую преданность и любовь и занявший лидирующую позицию среди предприятий сферы торговли города.

Прошло пять лет, а первый «Дионис» — по-прежнему номер один. Как и все магазины сети, он привлекательный и яркий, солнечный и госте­приимный, предлагающий бесчисленное множество товаров от лучших отечественных и зарубежных производителей по приемлемым ценам, на любой вкус и любую возможность, приятные скидки и выгодные акции. И, при всем этом, он все же на шаг впереди. Не случайно в нынешнем году коллектив магазина стал обладателем престижной награды Министерства торговли Республики Беларусь «Бронзовый Меркурий».



Все «Дионисы», несомненно, хороши. А этот — лучший! В чем секрет успеха? В ежедневной эффективной работе коллектива, дружного, сплоченного, нацеленного на воплощение прогрессивных идей, реализацию намеченных планов и бесконечно преданного своему делу. Именно люди — золотой фонд предприятия, их в ООО «Ресттрэйд» ценят и берегут.

Неоценимый вклад в общее дело вносят ветераны коллектива — заведующие секциями магазина «Дионис-1» Татьяна Василевич, Наталья Ромашкова и Инна Снигирёва. Назвать их ветеранами можно очень условно, хотя каждая из них посвятила работе на родном предприятии более 20 лет. Позитивные, энергичные, ответственные, высокопрофессиональные, увлеченные своим делом, умеющие настраивать на результат, подавая личный пример молодежи.



Татьяна Василевич, Наталья Ромашкова и Инна Снигирёва, обладая колоссальным опытом практической работы, стремятся передавать его молодежи, в свою очередь, перенимая у поколения «next» прогрессивные со­временные знания и тенденции. И это — тоже неотъемлемая составляющая успеха дружного кол­лектива магазина «Дионис», который идет по пути совершен­ствования и прогресса.

«Магазин начинается… с плинтуса», — шутят наши собеседницы. А если серьезно, в торговле нет мелочей. Успех складывается из множества нюансов, за кото­рыми — труд многих и многих людей. Покупатель имеет возможность выбора. И только тогда, когда посещение объекта торговли, помимо необходимых покупок, при­носит удовлетворение и позитивный настрой, он голосует «за», вновь и вновь делая покупки и принося предприятию прибыль. Красноречивый пример — магазин «Дионис-1», лучший из лучших и по-прежнему первый!

Рыба, мясо и кулинария — зона ответственности Инны Снигирёвой. «Продукция на­шего производства очень вкусная. Подтверждение этому — неизменно высокий покупательский спрос. У нас огромный ассортимент. А какая это помощь молодым хозяйкам! Те, кто поздно возвращается с работы, очень часто заходят в отдел кулинарии, и тут исключительно приятным бонусом становятся вечерние скидки. Они существенны — до 20%».



Охлажденное мясо — своеобразная «фишка» магазина. Оно непревзойденного каче­ства и ассортимента. Свинина и говядина, кролик и индейка, курица и баранина, телятина и утка, разнообразные субпродукты. Всегда все свежайшее, искусно разделанное. Не уйдут без покупки и любители рыбы — она здесь на любой вкус и всегда свежая.

Татьяна Василевич — хозяйка фруктово-овощного и молочного «царства». О продуктах, наиболее полезных для нашего организма, она знает практически все. И не просто знает, а стремится представить их покупателю, как говорится, лицом. Нарядная фруктово-овощная витрина во входной зоне — настоящее лицо магазина. И мало кто задумывается, что за ее всегда безупречным внешним видом — кропотливый труд работников секции.

Своевременно оформить заявки, заказав товары с учетом покупательских предпочтений, обеспечить их выкладку — это и многое другое в числе задач Татьяны Борисовны. «Мы стараемся заказывать то, что нравится покупателю. Но, если объективно, предпочтение полочане отдают нашей, полоцкой продукции. Глазированные сырки Полоцкого молочного комбината — настоящий хит».

У Натальи Ромашковой самая «сладкая» работа — в зоне ее профессиональной ответственности кондитерский отдел. Богатым ассортиментом тортов, пирожных, печенья, конфет и прочих сладостей в наше время удивить сложно. Однако у «Диониса» для покупателей есть эксклюзивное предложение — изумительно вкусные, всегда свежие, приготовленные по домашним рецептам торты и пирожные.

Именно им, как говорит Наталья Михайловна, принадлежит покупательская любовь: «Очень приятно, что предпочтение полочане и гости города, не раздумывая, отдают продукции нашего производ­ства. Есть немало постоянных клиентов, которые не представляют праздничного стола без пирожных и тортов от «Дионис». Мы любим удивлять новинками, изучаем спрос, проводим дегустации, стараемся предложить любимому покупателю именно то, что пользуется популярностью».

И все это в итоге приносит отличный результат. Есть у заведу­ющей «сладкой» секцией и свое предпочтение — торт «Киевский». Подумалось: все-таки здорово предлагать покупателям то, что самим по душе!