30 июля — День работников торговли

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников торговли.

Торговая отрасль способствует устойчивому развитию белорусской экономики, обеспечивая население необходимыми товарами и услугами. От вашего профессионализма, компетентно­сти, ответственности и доброжелательности во многом зависят настроение и благополучие людей.

Торговля Полотчины уверенно и динамично развивается, открываются современные магазины с широким ассортиментом товаров и услуг. Уютные и комфортные магазины, привлекательные акции завоевывают любовь

и благодарность покупателей.

Уважаемые ветераны, вы — пример, достойный подражания. Ваш бесценный опыт закладывает основу профессионализма молодых специалистов, позволяя достичь вершин мастерства.

Желаем всем вам быть всегда настроенными на успех, развиваться и стремиться к лучшему. Вашим родным и близким — крепкого здоровья, бодрости духа, счастья

и благополучия!

Николай ШЕВЧУК, председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ, председатель Полоцкого райcовета депутатов.