30 июля — День работников торговли
Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работников торговли.
Торговая отрасль способствует устойчивому развитию белорусской экономики, обеспечивая население необходимыми товарами и услугами. От вашего профессионализма, компетентности, ответственности и доброжелательности во многом зависят настроение и благополучие людей.
Торговля Полотчины уверенно и динамично развивается, открываются современные магазины с широким ассортиментом товаров и услуг. Уютные и комфортные магазины, привлекательные акции завоевывают любовь
и благодарность покупателей.
Уважаемые ветераны, вы — пример, достойный подражания. Ваш бесценный опыт закладывает основу профессионализма молодых специалистов, позволяя достичь вершин мастерства.
Желаем всем вам быть всегда настроенными на успех, развиваться и стремиться к лучшему. Вашим родным и близким — крепкого здоровья, бодрости духа, счастья
и благополучия!
Николай ШЕВЧУК, председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Иосиф ГРИБОВИЧ, председатель Полоцкого райcовета депутатов.