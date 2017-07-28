Прошла «прямая телефонная линия» с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Полоцкому району Галиной Ивановной Болсун

Прошла «прямая телефонная линия» с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Полоцкому району Галиной Ивановной Болсун. Ответы на поступившие вопросы будут интересны читателям газеты.

Игорь Петрович: «Я только зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, являюсь плательщиком единого налога на осуществление технического об­служивания и ремонт автомобилей по заказам граждан. Подскажите, нужно ли мне устанавливать терминал? Если да, то в какие

сроки?».

— Индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие прием к оплате банковских карточек, в объектах и (или) при осуществлении видов деятельности, указанных в пунктах 16-18 приложения 1 «Перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны

установить терминалы» к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6.07.2011 г. №924/16. Объекты технического обслуживания и ремонта авто­мобилей согласно пункту 16 названного перечня относятся к объектам, в которых индивидуальные предприниматели обязаны

установить и использовать платежные терминалы.

Таким образом, при осуществлении Вами данного вида работ, установка и использование платежного терминала обязательна.

Роман Юрьевич: «Являюсь индивидуальным предпринимателем. Слышал, что нужно устанавливать СКНО (средство контроля налоговых органов). Скажите, что я должен для этого сделать и в какие сроки?».

— Для установки СКНО сначала необходимо заключить договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Для индивидуальных предпринимателей, использующих кассовое оборудование в городах районного подчинения (в том числе г.Полоцке) установлен срок подключения 1.07.2018 г., на остальной территории республики (например, если объект находится в г.п.Ветрино) — до 1.08.2018 года.

Марина: «В 2015 году я ни­где не работала, в связи с чем в 2016 году пришлось уплатить сбор на финансирование государственных расходов. С 1 января этого года устроилась на работу. Узнала, что сейчас некоторым людям уплаченный сбор возвращают. Могу ли я вернуть уплаченные в бюджет деньги? Если да, то каким образом и на основании каких

документов?».

— В настоящее время Вы, как лицо, участвующее в финансировании государственных расходов, имеете право на возврат уплаченного Вами в бюджет сбора.

Для этого необходимо предоставить в инспекцию МНС по месту по­становки на учет (месту жительства) следующие документы:

• письменное заявление по уста­новленной форме с отражением в нем сведений о наименовании и адресе места нахождения юридиче­ского лица, в котором вы работаете по трудовому договору

(контракту);

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

По данному вопросу более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по Полоцкому району по адресу: г.Полоцк, ул.Свердлова, 9, кабинеты №№ 1, 10, или по телефону

8(0214)42-09-20.