Продажа доли

«В жизни бывают ситуации, когда один дом или квар­тира наследуются несколькими наследниками, которые не являются близкими родственниками либо находятся в таких отношениях между собой, когда совместное прожи­вание невозможно. Возникает вопрос — как пользоваться таким жилым помещением?»

О.Романова.

Как проинформировала нотариус Н.А.Ржеуцкая, оптимальное решение — продажа своей доли. Но здесь суще­ствуют определенные правила: при продаже (мене) доли жилого помещения в праве общей долевой собственности постороннему лицу, остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Такое извещение можно оформить через нотариуса в виде заявления. Заявление вручается адресату лично под роспись или направляется адресату заказным письмом с уведомлением о получении по тому адресу, который указывает заявитель. По просьбе гражданина или юридического лица может быть передано заявление с одинаковым содержанием на имя одного лица в два или более адреса (по месту проживания, работы гражданина и др.). В этом случае передача каждого заявления является самостоятельным нотариальным действием и регистрируется в реестре для регистрации нотариальных действий под отдельным номером. Расходы, связанные с передачей заявления, оплачивает гражданин, по просьбе которого нотариус совершает данное нотариальное действие.

Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве соб­ственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имуще­ства — в течение десяти дней со дня из­вещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.