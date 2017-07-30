Чтобы не было проблем

«Собираюсь через турфирму в поездку за границу. Плохо сплю и пью снотворные. Имею ли я право провезти 4 таблетки «Сонокс»?

Н.Д.

Как отметил начальник отдела кинологи­ческой службы Витебской таможни И.Сергеев, это актуальный вопрос для отпуск­ного периода. Физические лица имеют право ввозить препара­ты, содержащие в своем составе наркотические и (или) психотропные вещест­ва («псевдоэфедрин», «трамадол», «декстрометорфан», «бромазепам») для лечения, но только ограниченное количество для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Чаще всего к таким препаратам относятся снотворные, успокоительные, диуретики, препараты от кашля, для сердца и т.д.

В данном случае лекарст­венный препарат «Сонокс» содержит психотропное вещество «зопиклон», однако с 2015 г. оно не подлежит государственному контролю. Следовательно препарат можно беспрепятственно перемещать через границу.

Если вы не уверены, что в составе лекарственных средств в вашем багаже нет запре­щенных веществ, или перемещаете лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, по медицинским показаниям, вам следует заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Во втором случае необходимо иметь при себе соответствующие медицинские документы (рецепт, справку от врача и выписку из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии).

Более подробно с информацией по ввозу лекарственных средств можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь

http://www.customs.gov.by.