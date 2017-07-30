Чтобы не было проблем
«Собираюсь через турфирму в поездку за границу. Плохо сплю и пью снотворные. Имею ли я право провезти 4 таблетки «Сонокс»?
Н.Д.
Как отметил начальник отдела кинологической службы Витебской таможни И.Сергеев, это актуальный вопрос для отпускного периода. Физические лица имеют право ввозить препараты, содержащие в своем составе наркотические и (или) психотропные вещества («псевдоэфедрин», «трамадол», «декстрометорфан», «бромазепам») для лечения, но только ограниченное количество для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарства. Чаще всего к таким препаратам относятся снотворные, успокоительные, диуретики, препараты от кашля, для сердца и т.д.
В данном случае лекарственный препарат «Сонокс» содержит психотропное вещество «зопиклон», однако с 2015 г. оно не подлежит государственному контролю. Следовательно препарат можно беспрепятственно перемещать через границу.
Если вы не уверены, что в составе лекарственных средств в вашем багаже нет запрещенных веществ, или перемещаете лекарства, содержащие в своем составе сильнодействующие, наркотические и психотропные вещества, по медицинским показаниям, вам следует заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Во втором случае необходимо иметь при себе соответствующие медицинские документы (рецепт, справку от врача и выписку из истории болезни, или их заверенные надлежащим образом копии).
Более подробно с информацией по ввозу лекарственных средств можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by.