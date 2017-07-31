Ответственное хранение

В последнее время участились случаи, когда лица, которым вверено на ответственное хранение имущество, подвергнутое описи или аресту, отчуждают имущество либо портят его.

Так, в рамках расследования уголовного дела о хищении имущества в отношении гр.Г. на имущество последнего — прицеп-рефрижератор — был наложен арест. В данном случае гарантией возмещения имущественного ущерба потерпевшему являлось именно арестованное имущество.

Следователь разъяснил гр.Г., что тот не имеет права и реализовывать прицеп-рефрижератор, и передавать его третьим лицам до принятия решения по уголовному делу.

Также он был предупрежден, что в случае невыполнения указанных обязательств в отношении его будет возбуждено уголовное дело по ст.409 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту). После этого арестованное имущество было передано гр.Г. на ответственное хранение под расписку.

Однако тот слишком легкомысленно отнесся к словам следователя и не думал, что его действия по продаже прицепа обернутся для него очередной судимостью. Несмотря на то, что вырученные деньги от продажи прицепа были перечислены потерпевшему в счет возмещения причиненного ущерба, в отношении гр.Г. уголовное дело по ст.409 УК Республики Беларусь было все равно возбуждено, а в последующем и направлено в суд для рассмотрения.

Данная статья предусматривает уголовную ответственность за порчу, израсходование, сокрытие либо отчуждение (при отсутствии признаков хищения) имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество было вверено. Нести ответственность будет и служащий кредитной организации при осуществлении банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест. За данные преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ареста, или лишения свободы на срок до двух лет.

В итоге гр.Г. осужден судом к наказанию в виде штрафа в размере 40 базовых величин (920 руб.), а с учетом имеющихся судимостей и «прежних заслуг», окончательно ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отсрочкой исполнения наказания в виде лишения свободы на 3 года.

Данный случай, к сожалению, не единичен. Граждане, которым передается на ответственное хранение имущество, не относятся с полной серьезностью к возможным послед­ствиям, а в полной мере осознают, что произошло, только в суде в ходе рассмотрения уголовного дела.

Т.Л.ШЕБЕКО,

помощник прокурора

Полоцкого района.