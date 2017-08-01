В минувшую субботу агрогородок Близница в очередной раз стал столицей V юбилейного фестиваля «Близница — Milk-Land».

В минувшую субботу агрогородок Близница в очередной раз стал столицей V юбилейного фестиваля «Близница — Milk-Land». Мероприятие получилось искренним, по-семейному теплым, веселым и очень интересным. Организаторы форума во главу угла поставили огромное желание прославить и отблагодарить производителей молока. И их бодрый настрой передался всем, кто в субботний день почтил вниманием молочный фестиваль.

Из-за дождя праздник перенесли в Сильницкий СДК, но зрители от этого только выиграли. Они смогли увидеть целиком дейст­во, которое разворачивалось на сцене, и дождались раскрытия главной интриги: узнали, какое из 15 сельхозпредприятий Полоцкого района достигло самых высоких надоев молока в первом полугодии. По подсчетам компетентного жюри (специалистов управления сельского хозяйства и продовольствия Полоцкого райисполкома), самым молочным оказалось ОАО «Близница» (производст­во молока за полугодие — 2 460 тонн). Почетное звание «Молочный король-2017» под громкие аплодисменты зала присвоили его директору Брониславу Пилипёнку. Еще двух почетных званий «Вице-молочный король-2017» удостоены директор ОАО «Новые Горяны» Виссарион Нам (надоено за полугодие 2 050 тонн молока) и директор филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» Сергей Фомин за достижение надоя — 2 046 тонн молока. Эти важные события стали кульминацией праздничной программы, которая подарила зрителям море позитива и положительных эмоций.

По улице — с песней

Начался молочный фестиваль с торжественного шествия по улицам агрогородка Близница делегаций сельскохозяйст­венных организаций Полоцкого района и всех гостей праздника. В фойе сельского Дома культуры развернулась выставка-дегустация продукции генерального спонсора фестиваля «Близница — Milk-Land» — ОАО «Полоцкий молочный комбинат». Мастерицы из Полоцкого районного Центра ремесел и национальных культур открыли «Молочную мастерскую» по изготовлению сувениров. Жители Бабыничского сельсовета приглашали всех желающих продегустировать молочные продукты с личных подворий.

Гимн — молоку!

В зрительном зале свободных мест не осталось. Открыли праздник артисты Полоцкого районного Центра культуры театрализованной композицией «Сила молока». А затем прозвучала главная песня — специально написанный к молочному празднику гимн, в котором прославлялись производители ценнейшего продукта, с которого начинается жизнь.

Слова приветствия и благодарности за добросовестную работу в адрес тружеников ферм прозвучали от почетных гостей: заместителя начальника управления сельского хозяйст­ва и продовольствия Полоцкого райисполкома Натальи Тышкевич, директора ОАО «Полоцкий молочный комбинат» Владимира Яцкевича и директора ОАО «Близница» Бронислава

Пилипёнка.



Наталья Тышкевич поздравила всех с молочным праздником, поблагодарила операторов машинного доения за высокие показатели в труде и пожелала собравшимся крепкого здоровья и бодрого настроения. Бронислав Пилипёнок поприветствовал горожан и сельчан на гостеприимной близницкой земле.

Владимир Яцкевич проин­формировал, что за первое полугодие 2017 года ОАО «Полоцкий молочный комбинат» пере­ра­ботало 20100 тонн молока. 53% сырья поставляет на комбинат Полоц­кий район и 47% — Миор­ский и Россонский районы вместе. Благодаря высокому каче­ству сырья продукция комбината востребована на белорусском рынке, и около 50% экспортируется за рубеж. Владимир Яцкевич поблагодарил сельских тружеников за высокие надои и выразил надежду, что молочная река, в которую стекаются ручейки со всех хозяйств района, с каждым годом будет шире. Вышедшие на сцену гости подняли бокалы с молоком за процветание животноводов!

В молочном ЗАГСе

Концертную программу продолжили народный ансамбль белорусской песни «Невида» Фариновского ЦКиД, артисты Полоцкого районного Центра культуры. Креативную программу «Молочный ЗАГС» на суд зрителей вынес творческий коллектив Богатырского СДК. Три крепкие, трудолюбивые семейные пары, проживающие в агрогородке Близница и представляющие разные поколения, — Тамара и Александр Мишенины, Нина и Фёдор Хламенок, Татьяна и Дмитрий Гвоздевы —

успешно прошли конкурсные испытания и получили титул «Молочная семья».



А затем зрители восторгались творче­ством хозяев празд­ника — самодея­тельных артистов и жителей агрогородка Близница: им по нраву пришлись дефиле в шляпах из упаковок молочных продуктов и подготовленный к празд­нику юмористиче­ский спектакль.



«Ты — доярочка моя!»

Мастера вокала и танцев

уступили сцену приехавшим гостям — делегациям сельхозпредприятий Полоцкого района, которые представили визитки-презентации своих лучших операторов машинного доения. 36 тружениц стали лауреатами звания «Молочная краса», обладательницами именных дипломов. ОАО «Полоцкий молочный комбинат» подготовило для всех передо­виков ценные подарки.



Каждая визитка-презентация заслуживала аплодисментов.

В основном, операторов машинного доения представляли творческие коллективы сельских Домов культуры из разных уголков Полоцкого района. Они очень старались, поэтому программы презентаций были интересные, с творческой «изюминкой». Отрадно, что многие операторы машинного доения сами не по­стеснялись продемонстрировать свои творческие таланты. Например, молодой оператор машинного доения из УП «П-С Карпеки» Светлана Витковская выплясывала на сцене, как настоящая артистка. Доярки филиала «Весна-энерго» РУП «Витебскэнерго» Наталья Бельская и Наталья Казакова подготовили юмористическую сценку, за которую были награждены щедрыми аплодисментами. Во время презентации КУСХП «Зелёнка» зрители узнали, что передовики этого хозяйства Вера Заяц и Регина Обухович, кроме того, что отлично работают, — еще и многодетные мамы, у которых по пять детей! Был среди лучших операторов машинного доения и один представитель сильной половины человече­ства —

Эдмунд Павлинь из ОАО «Новые Горяны». В субботний день дояр радовался по двум поводам: на молочном фестивале отмечал свой день рождения. С личным праздником труженика подарком поздравило Полоцкое районное объединение проф­союзов.



Эдмунд Адольфович также исполнил танец на сцене, да так, что зрители не поверили, что это получился экспромт…



Праздник получился!

У участников праздника была возможность пообщаться, поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном. Обладатели титулов «Молочный король» и «Вице-король» утверждали, что в трудовых победах главная заслуга принадлежит коллективам сельхозпредприятий. Операторы машинного доения благодарили руководство Полоцкого района за внимание к их непростому труду, за чествование на праздничной сцене и замечательный концерт, который согрел сердце, окрылил, воодушевил на новые трудовые успехи. Зрители радовались возможности побывать на дне рождения нового бренда молочной продукции «Сафійка» ОАО «Полоцкий молочный комбинат». А что было особенно запоминающимся для детей? Конечно, дегустация вкуснейшего полоцкого пломбира!

Творческий коллектив ОАО «Полоцкий молочный комбинат» представил визитку-презентацию нового бренда продукции «С днем рождения, Софийка!». Яркое выступление заводчан в оригинальных костюмах, сшитых из упаковок молока, кефира, йогурта и майонеза, забыть невозможно!

Участники праздника с удовольствием дегустировали и хвалили молочную продукцию комбината, которая с недавних пор выпускается под новым брендом «Сафійка». Взрослые и дети угощались вкусными мороженым, йогуртами и молочком, принимали в подарок красочные флажки с изображением нового бренда и клятвенно обещали отдавать предпочтение в магазинах вкуснейшей полоцкой продукции.