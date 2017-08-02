В Полоцке на территории гимназии №1 и СШ №16 появятся спортивные площадки с тренажёрами

Предложение общественного объединения прогрессивного развития «Полоцкий центр местных инициатив» и отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома разместить на территориях школ — гимназии №1 и СШ №16 — спортивные площадки с тренажерами руководители учреждений образования приняли с удовольствием. И выделили площади на школьных стадионах под новые уличные объекты.

— Полоцкая государственная гимназия №1, являясь, как и все учреждения образования Полоцка, социокультурным объектом, заинтересована в поддержке проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в рамках местной инициативы «В погоню за здоровьем!», — рассказала директор гимназии Светлана Валюшкина. — Многие наши старшеклассники осваивают паркур («ограниченное перемещение в окружающей обстановке» — прим. ред.), и для них спорт на свежем воздухе — привычное дело. Наш ученик Данила Сафронов и его отец — инициаторы развития в Полоцке ворк­аута («выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках (на турниках, брусьях)» — прим. ред.). Тренировки на тренажерах станут прекрасным дополнением к увлечениям школьников, требующим хорошей физической подготовки.



Новость о том, что в школе в новом учебном году появится уличная площадка со спортив­ными элементами, дети и родители восприняли с радостью и активно участвовали в субботниках по благоустройству будущего спортобъекта. Администрация гимназии для новой площадки закупила 60 тонн песка, чтобы подготовить мягкое безопасное основание под будущие тренажеры.

Директор СШ №16 г.Полоцка Ирина Зимницкая показала будущую тренажерную площадку, где уже сделано благоустрой­ство: утрамбована почва, уложена сетка, чтобы не росла трава, насыпано 20 тонн песка. Эту важную подготовительную работу, узнав о новой площадке, выполнили старшеклассники школы под руководством учителя физической культуры и здоровья Дмитрия Шестернева (на фото). «Когда будут установлены тренажеры, мы поставим возле площадки скамейки, на которые можно будет положить вещи тем, кто придет подкачать мышцы», — дополнила Ирина Алексеевна.

Кроме школьников, на двух новых площадках смогут трени­роваться все желающие взрослые полочане. Доступ на школьные стадионы для всех свободный, пользование тренажерами, согласно проекту, — бесплатное.

На обеих площадках — в цент­ре Полоцка и густонаселенном микрорайоне Аэропорт — организация, выигравшая тендер на поставку оборудования, разместит одинаковые спортивные элементы в составе турника двойного разновысокого, брусьев гимнастических, брусьев разновысоких, атлетического спортивного комплекса, упора для пресса, шведской стенки и комплекса «воркаут», тренажеров «Гребной», «Верхняя тяга», «Эллиптический». Перечень объектов впечатляет, и, без сомнения, взрослые и дети выберут нужные элементы для себя. Планируется, что полностью оборудованные площадки будут введены в эксплуатацию 1 сентября в торжественной обстановке.

Для сведения

Общественное объединение прогрессивного развития «Полоцкий центр местных инициатив» совместно с отделом образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета реализует местную инициативу «В погоню за здоровьем!» в г.Полоцке и Полоцком районе в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.