Поздравления в честь своего 85-летнего юбилея принимал Алим Матвеевич Конюхов, ветеран открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

Многочисленные поздравления в честь своего 85-летнего юбилея принимал Алим Матвеевич Конюхов, ветеран открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно», первый художественный руководитель народного вокального мужского ансамбля «Вдохновение».

«Мэтром художественной самодеятельности» называют его в творческом кругу. Вся культурная жизнь нашего предприятия в свое время была связана с именем Алима Матвеевича. На заводские концерты люди не просто ходили — рвались.

На всех смотрах художественной самодеятельности минимум 3-4 номера проходили на генеральный концерт в Минске. Народный вокальный ансамбль, народный хор, народный жен­ский ансамбль, солисты Николай Потояло, Зинаида Тарарако и другие были украшением любого концерта. А как пел сам Алим Матвеевич Конюхов! Каждую песню просили повторить на бис. «Черноглазая казачка», «Как много девушек хороших», «Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка», «Мишка, Мишка, где твоя улыбка»…

В развитие культурной жизни завода стекловолокна Алим Матвеевич внес ощутимый вклад. И на заслуженном отдыхе с музыкой он не расстается, готовит заводской хор ветеранов к конкурсным выступлениям. Не сосчитать дипломов и наград, которые получили на разных концертных площадках страны и теперь уже ближнего зарубежья ансамбль «Вдохновение» и хоровые коллективы, которыми руководил Алим Матвеевич. Наглядные доказательства успешных выступлений (дипломы, грамоты, фотографии) — на стендах музея предприятия.

А начиналось всё с баяна

Детство Алима Конюхова пришлось на военное время. В 1941 году его мать как медработника призвали в действующую армию, вскоре на фронт ушел и отец, а детей с товарным эшелоном отправили в эвакуацию, в Саратовскую область, на станцию Кистиндей. Старший Борис приглядывал за младшим Алимом, оказаться без родителей в незнакомых местах, в непривычной среде им было, конечно, страшно. Поэтому настоящим праздником стал день, когда из армии к ним приехала мама (ее демобилизовали, поскольку дети были одни).

С приближением немцев они уехали в Ташкент, а оттуда — на станцию Чирчик. Там и пробыли всю войну, а после ее окончания вернулись в Полоцк. Но… жить было негде, работать — тоже, и семья переехала в д.Опса Браславского района, где мать устроилась заведующей аптекой. В Опсе и началось знакомство Алима с миром музыки. Его друг играл на баяне, приохотил и Алима, преподав ему азы. А взяв первый раз баян, парень «заболел» игрой. И с инструментом, можно сказать, не расставался. Самостоятельно подбирал мелодии к песням, любовно перебирая клавиши. И в скором времени научился виртуозно играть не хуже профессионалов.

Заводская «прописка»

В армию парня призвали служить на Северный флот. 4,5 года он плавал по Баренцевому морю, в суровых северных

условиях. Служба закалила характер моряка, научила преодолевать трудности.

В 1956 году, после демобилизации, Алим Матвеевич приехал в Полоцк, к брату Борису, который уже прочно обосновался в городе и обзавелся семьей. Стал работать баянистом в Доме офицеров. А в январе 1958 года по совету друга Николая Коблянского устроился на завод стекловолокна помощником мастера в ткацкий цех №3.

— Мне с первого взгляда понравился завод, его люди, цеха, — поделился собеседник, — я был в восторге от производ­ства и хотел что-либо хорошее сделать для предприятия. А поскольку был музыкантом, собрал мужскую вокальную группу, которая впоследствии стала ансамблем «Вдохновение». Участников прослушивал в красных уголках цеха выработки и ткацкого цеха. Занимались мы два раза в неделю, где выходило: то в красном уголке, то в заводском общежитии. Так продолжалось, пока не построили Дворец культуры предприятия. Там у нас появилась постоянная «прописка», а меня пригласили работать художественным руководителем мужского ансамбля и хора. Песни исполняли патриотические, о родной Беларуси. От профсоюзного комитета меня направили на обучение в Минск, в Белорусскую государственную консерваторию, на годичные курсы.

Я повысил свой профессиональный уровень, стал более грамотным в музыкальном плане. А дома меня ждала молодая жена с дочкой. Свою судьбу я встретил в ткацком цехе, в смене №1, проводил девушку до дома и сам не заметил, как влюбился… Скоро с женой будем отмечать бриллиантовую свадьбу. Рая — мое сердце, моя любимая женщина, и все песни, которые я пою, посвящаю моей единственной.

В мужском вокальном хоре занимались более 40 человек, выступления завод­ских артистов на любой сцене проходили на «ура», коллектив часто приглашали на концерты.

— Мы были нарасхват, востребованы и в трудовых коллективах, и в воин­ских частях, — вспоминает Алим Матвеевич, — график выступлений был плотным. В месяц, к примеру, только 6 раз с концертами в Витебск ездили. Раз в неделю я встречался с директором завода Лидией Ивановной Григорьевой, она заботливо опекала заводскую художественную самодеятельность. Занимался не только с мужчинами, о своем желании петь заявили женщины — так появилась женская вокальная группа, а потом и смешанный хор образовался. Репетиции стали проходить во все дни недели. Домашние с пониманием относились к увлечению хористов музыкой, а на концертах с удовольствием аплодировали артистам и гордились ими. Случалось, на репетициях две половинки друг друга находили, создавались крепкие заводские семьи.

На сцене — «Вдохновение»

35 лет своей творческой деятельно­сти отдал «Вдохновению» Алим Матвеевич Конюхов. Чтобы выступление получилось удачным, необходимы чистый звук и хороший голос, а также умение вести себя на сцене, считает он. А это не так просто, как может показаться.

— Мы должны понравиться зрителю, — утверждает собеседник, — и внешне, и вокальными данными. Никогда не забуду то чувство, когда мы приехали на выступление в Витебск в 1962 году, а я вышел в зрительный зал и оттуда любовался своими ребятами в новых зеленых хоровых костюмах, которые привез из Москвы. Это такое счастье, когда все в порядке, коллектив здорово поет и его с удоволь­ствием слушают зрители!

Красивое, звучное название «Вдохновение» солисты мужского ансамбля выбрали для себя сами. В коллектив Алим Матвеевич подбирал парней статных, певучих. Старожилы завода с доброй улыбкой говорят о том, что мужские голоса звучали чисто, завораживающе. Песня для солистов «Вдохновения» всегда была и остается состоянием души.

Первый успех пришел к артистам уже в 1959 году — вместе с победой ансамбля в областном смотре художественной самодеятельности. В 1962 году вокальный ансамбль успешно выступил на Второй декаде самодеятельного искусства БССР, где был награжден Дипломом, а в 1965 году стал дипломантом третьей Республиканской декады самодеятельного искусства. Вначале, не имея возможности давать концерты на своей сцене, солисты выступали в полоцком Доме офицеров, куда стекалось огромное количе­ство зрителей. Успешно гастролировали участники ансамбля и в Минске, Москве, Валмиере, Лиепае, Новгороде, побывали с концертами в Германии и Молдове, выступали на телевидении, записывались на белорусском радио. Песни «Полька белорусская»,

«А ў гасцях», «Переживем» стали визитной карточкой этого замечательного коллектива. Высокое звание «народный» ан­самблю было присвоено в 1968 году.

Секреты успеха

Успех коллектива во многом зависит

от руководителя, а он должен быть добрым и увлеченным своим делом, уверен Алим Матвеевич: надо уважать каждого и выстраивать теплые, дружеские отношения в коллективе. Песенный репертуар Алим Матвеевич всегда подбирал тщательно.

— Я исхожу из того, — отметил он, — что если мы живем в Беларуси, должны и петь про Беларусь, прославлять свою страну. Поэтому в репертуаре «Вдохновения» чаще звучат песни композитора Игоря

Лученка, а также известного белорусского солиста Якова Науменко.

Музыка в душе звучит всегда

— Музыка в моей душе звучит всегда, — признается Алим Матвеевич, — по­стоянно крутятся слова песен, мелодии. Песни, музыка — мое призвание.

И это действительно так. Импровизированный концерт в записи, прозвучавший во время нашей беседы, где Алим Матвеевич исполнял песни из репертуара мужского вокального ансамбля «Вдохновение», еще раз подтвердил, что без песни жизнь немыслима, от песни — то улыбка, то слеза…

— Я благодарен заводу стекловолокна за то, что он дал мне возможность реализовать себя, создать такой сильный коллектив, как «Вдохновение», здесь я приобрел много настоящих друзей и единомышленников. Геннадий Толочко, Пётр Близнёв, Василий Самарчук, Михаил Супрунович — люди, которые всегда подставят надежное плечо.

Дочь Марина, сын Матвей, внуки — главная радость в жизни ветерана. Дочка в настоящее время живет в Израиле и работает концертмейстером хора ветеранов. Она на одной музыкальной волне с отцом, и им всегда есть о чем поговорить и посоветоваться.

Марина АЛДОХИНА,

корреспондент газеты «Трудовая смена» ОАО «Полоцк-Стекловолокно».