Неиспользованный шанс

Профилактике преступлений среди несовершеннолетних всегда уделяется особое внимание как со стороны субъектов профилактики, так и зако­нодателя.

Неслучайно привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности имеет свои особенности и регулируется специальной главой Уголовного кодекса Республики Беларусь. Система уголовного наказания для несовершеннолетних построена таким образом, чтобы подросток мог осознать недопустимость противоправного поведения без применения жестких мер, связанных с изоляцией от общества и, используя полученный шанс, возвратиться к нормальному, правопослушному образу жизни.

Вызывает недоумение и досаду тот факт, когда взрослые «друзья», вместо того чтобы оберегать осужденного подростка от необдуманных шагов, провоцируют совершение им новых преступлений.

Так, к несовершеннолетнему Н. приговором суда Полоцкого района и г.Полоцка были применены меры воспитательного характера в связи с совершением кражи. Суд учел, что Н. воспитывался одной бабушкой, мать ребенка лишена родительских прав, Н. полностью признал вину, раскаялся, имел и спортивные достижения.

Однако через несколько месяцев после приговора Н. был приглашен в гости, где взрослые «друзья» не только сами распивали крепкие спиртные напитки, но и угощали несовершеннолетнего, демонстрируя при этом деньги. Захмелевший подросток тайно похитил из сумочки немалую сумму и потратил ее уже со сверст­никами. Когда парня задержали, он снова признал вину и раскаялся. Уголовное дело в отношении его направлено в суд, который вряд ли снова проявит снисходительность.

Несовершеннолетние Д. и З. в конце 2016 года за кражу и угон автотранспортного средства осуждены к наказанию, не связанному с изоляцией от общества. К слову, З. уже осужден за уклонение от отбывания данного наказания, а Д. продолжал обучение в профессиональном лицее, имел шанс и окончить обучение, и отбыть наказание. В начале мая он приехал домой в Полоцк и был приглашен двумя братьями (которые вдвое старше) в гости «попить пива». Не знать о возрасте парня мужчины не могли, так как в их компании находился еще один учащийся лицея, который знал, что Д. — первокурсник. Застолье закончилось тем, что нетрезвый подросток похитил у братьев два золотых кольца и денежные сред­ства. Уголовное дело также направлено в суд, и шанс у Д. не оказаться в местах лишения свободы — ничтожный.

Следует отметить, что дейст­вия потерпевших, вовлекших не­совершеннолетних в употребление спиртного, не остались без внимания следственных органов: материалы направлены для возбуждения административного процесса по ст.17.4 КоАП Республики Беларусь (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), один потерпевший уже привлечен к административной ответственности.

Е.В.ГРИШАЕВА,

заместитель прокурора

Полоцкого района.