Ильин день отмечается Православной церковью ежегодно 2 августа. В прежние времена было принято устраивать в этот день крестный ход и молиться о ниспослании дождя или, наоборот, о его прекращении – в зависимости от того, какая стояла погода.

Считается, что именно этот пророк, вознесшийся на небо на огненной колеснице, заведует дождями громами и молниями.

Ильин день богат на традиции, обычаи, и приметы.

Что нельзя делать в Ильин день, народные запреты

Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.

В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Еще одна из причин, почему люди в старину боялись купаться после Ильина дня – это дикие звери и злые силы. Если верить народным поверьям, то в ночь на 2 августа у водоемов собирается нечистая сила – водяные, русалки, черти. Якобы они и начинают хозяйничать в реках и озерах с этого момента. Поэтому риск утонуть очень велик – не успеет купающийся опомниться, как нечисть схватит его и утянет за собой.

Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь. Того, кто выполняет эти действия, может ударить молния.

Древние славяне верили, что в этот праздник в домашних животных может вселяться нечистая сила. Чтобы уберечь себя, люди в этот день не выпускают питомцев на улицу и не впускают их в дом.

Путешественникам не рекомендовалось стоять на перекрестке, считалось, что там собирается нечистая сила.

На Ильин День не ругаются, не сквернословят, даже не допускают плохих мыслей.

В этот день ни в коем случае не стирали, и вообще, старались подальше находиться от воды. Вместе с тем, встречаются и приметы, в которых сказано, что на Илью нужно умыться дождевой водой.

Приметы на Ильин день

После праздника Ильи дневное время суток молниеносно убывало.

До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются.

С праздника Ильи вода все холоднее.

Слышен гром, то Илья небеса объезжает в своей колеснице.

Ильей жатва начинается, а летечко заканчивается.

До Ильи облака плывут по ветру, а с Ильи — супротив ветра.

После Ильина дня ночь темна и особенно длинна: крестьяне все высыпаются, а кони и коровы наедаются.

Кто попал в этот день под дождь, то запасся здоровьем на весь год.