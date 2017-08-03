Глава государства поставил аграриям задачу завершить уборку зерновых в сжатые сроки и принять меры для минимизации потерь урожая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал завершить уборку зерновых в сжатые сроки и принять меры для минимизации потерь урожая. Соответствующие поручения Глава государства дал 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году.

«Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае — до 20 августа», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что ситуация весьма непростая — из-за погодных условий, других факторов сдвинулись сроки как весенней посевной, так и созревания урожая. «На 8-10 дней мы уже опаздываем», — констатировал он.

«Осложняет положение и высокая спрессованность работ. Наряду с уборкой зерновых необходимо вести теребление льна, второй укос многолетних трав (первого, как вы понимаете, практически не было), сев пожнивных культур и многое другое, — сказал Александр Лукашенко. — Остался короткий период времени, в течение которого нам необходимо кардинально ускорить все процессы, чтобы, с одной стороны, убрать урожай, не потеряв ни одного зернышка, с другой — начать подготовку к посевной озимых культур».

Президент констатировал, что в настоящее время темпы уборки зерновых крайне низкие — за день убирается не более 2-3% площадей. «Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике), по топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение», — отметил Глава государства.

Тем не менее в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде, в том числе стоят около 7-8% неисправных уборочных комбайнов, не отремонтированы некоторые зерносушилки, в ряде хозяйств ощущается нехватка механизаторов. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

«Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался у ответственных за ход уборочной кампании, почему плохо подготовлена техника к уборке, и предупредил о недопустимости приписок. «Цель одна — не допустить потерь. Мы не можем удобрять зерном почву. У нас считалось и до сих пор рассуждения слышу от специалистов, что 8-10% потерь — это нормально. А это около 1 млн т хлеба», — заметил Глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание на вопросы технологии уборки с учетом особенностей нынешнего года, максимально эффективного использования зерносушильного хозяйства. «Медлить с уборкой и, как у нас в деревне говорят, спелить хлеба до состояния 12-13% влажности преступно. Поэтому 20% — и надо начинать уборку немедленно. Надо запускать все зерносушилки и досушивать зерно до нужных кондиций», — сказал Президент.

Еще один важный вопрос — люди, которые заняты на уборочной кампании. «Их надо накормить, напоить и так далее. Профсоюзы головой за это отвечают», — заявил Глава государства.

«Поручения правоохранительным органам о жестком контроле за ходом уборочной кампании на прошлой неделе мною даны. Контроль будет серьезнейшим на основании тех законов, которые сегодня существуют, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Сохранность урожая — это вопрос продовольственной безопасности страны. Мы не можем допустить никаких потерь».

Одновременно с уборкой общественных посевов Президент поручил оказать необходимую помощь и частному сектору, в том числе, если необходимо, фермерским хозяйствам.

Александр Лукашенко обратил внимание, что темпы зерноуборочных работ самым непосредственным образом связаны с заготовкой кормов из второго укоса трав. «Часто на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах работают одни и те же механизаторы. Какое положение с механизаторами? — поинтересовался он. — Как ведется сев пожнивных и поукосных культур? Там имеется большой потенциал для кормопроизводства».

Президент также напомнил, что аграрный комплекс Беларуси находится на этапе производства «большого» молока, а это финансы сельскохозяйственных организаций.

«Надо быстро убирать зерновые культуры и надо заготовить побольше травяных кормов», — подчеркнул белорусский лидер.

«Еще одна из целей сегодняшнего совещания — обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потерь урожая», — сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что категорически запрещается все списывать на погоду. «Дай бог, чтобы каждый год у нас была такая погода. Идеальный год для сельского хозяйства. Не хлебом единым жив человек. Пусть вторым укосом, прекрасные травы, хорошие зерновые, идеальный картофель вырос, лен неплохой, овощи. Это же тоже урожай. И очень важный для человека», — отметил Глава государства.

«У нас пока много безалаберности, элементарного разгильдяйства и досадных недоработок, которые в нынешних условиях недопустимы. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться. Нужно держать темпы работ не только на жатве хлебов, но и на уборке других культур», — заметил Александр Лукашенко.

На период уборочной кампании Президент дал председателям райисполкомов самые широкие полномочия: «Хочу, чтобы это усвоили все, и прежде всего те, кому я адресую этот тезис: решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор. Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба».

Александр Лукашенко также отметил, что в каждом районе есть около трех-четырех проблемных хозяйств. «Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках», — подчеркнул белорусский лидер.

Селекторное совещание Президент начал с заслушивания докладов председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова и генерального прокурора Александра Конюка, которые доложили о проведенном мониторинге сельскохозяйственных организаций на предмет готовности к уборочной кампании.

Результаты мониторинга показали, что примерно в четверти хозяйств оказались не готовы к работе зерноуборочная техника, сушильные комплексы, местами отмечается дефицит механизаторских кадров и горюче-смазочных материалов. Выявлены факты потерь зерна из-за бесхозяйственности, нарушений технологических регламентов при заготовке культур, закладки травяной массы с повышенной влажностью.

По словам Александра Конюка, все прокуроры ориентированы на жесткое пресечение фактов хищения и уничтожения имущества, в том числе урожая. «Возмутительный случай произошел в Свислочском районе. Будем разбираться, но я уже сейчас вижу, что разбирательство придется производить в условиях уголовного дела. Прокурором 28 июля выявлен факт захоронения СУП «Ханчицы — Неман» около 20 тыс. т зерна прошлогоднего урожая», — рассказал генпрокурор.

Об оперативной ситуации в ходе уборочной кампании в регионах и стране в целом на совещании также доложили Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и первый заместитель Министра внутренних дел Иван Подгурский.

Александр Лукашенко жестко раскритиковал чиновников за провалы в подготовке к уборочной кампании. Он в частности обратился к Премьер-министру Андрею Кобякову: «Почему вы приняли решение правительства до 20 июля всю технику подготовить и не проконтролировали, что техника готова? Почему милицию не организовали? Почему прокурора не попросили помочь? Почему КГК не задействовали за полгода? Надо было Премьер-министра звать в резиденцию Президента, чтобы спросить с вас и задачи поставить?»

Андрей Кобяков сообщил, что в настоящее время хозяйства к уборке урожая в основном готовы, однако примерно в 30% организаций проблемы имеют хронический характер. «Так какое же «в основном»? Вы не представляете, что такое 30% хозяйств? Если вы собрались 8 млн т хлеба собрать, отбросьте 30%… Вы что, 3 млн т хлеба не собираетесь сегодня собирать? — задал вопрос Президент. — Пора правительству вылезать из кабинетов. А вы, как в бухгалтерии, работаете, рассказываете про статистику какую-то. Вот она статистика, когда поехали и посмотрели непосредственно».

Александр Лукашенко предупредил ответственных за уборочную кампанию членов правительства, руководителей местной вертикали власти об ответственности за выполнение поставленных задач: «Обеспечили хозяйства необходимым. Всем, чем могли. Напрягаем всю страну. А вы не можете трактор на место поставить и пьяницу-механизатора к порядку призвать. Семинары проводим, учим кого-то. Кого мы учим? Они давно обучены. Ставьте конкретные задачи и реализовывайте их».

Отдельно Президент поинтересовался качеством поставляемой в хозяйства техники, адресовав этот вопрос заместителю премьер-министра Владимиру Семашко.

Вице-премьер доложил, что по факту 2016-го и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники — как гарантийной, так и постгарантийной. Он сообщил, что все задания по обеспечению техникой нынешней уборочной выполнены. Произведены в достаточном количестве новые зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, однако не все из них оплачены. «Поэтому проблема за хозяйствами, за областями. Выкупать надо», — сказал Владимир Семашко.

Александр Лукашенко поручил руководству МВД и Комитета госконтроля начиная с 1 августа докладывать о случаях выхода из строя гарантийной техники. «Не дай бог выйдет гарантийная техника из строя — факты мне эти все доложить по стране. И не дай бог туда больше суток не явится гарант», — предупредил Глава государства.

Соответствующие показатели Глава государства поручил проанализировать в сравнении с количеством отказов у техники зарубежных производителей признанных в мире марок. «Возьмем отказы их. Если Семашко на этом уровне работает, к нему претензий нет. Если хоть на одну единицу хуже, пусть пеняют сами на себя. Хватит с ними цацкаться. За некачественную технику отвечает персонально Семашко», — заявил Президент.

Что касается поставок произведенной техники, Глава государства поручил оперативно решить этот вопрос. «Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена — под гарантии губернаторов. Пусть с Семашко определяются промышленники, до какого времени они могут потерпеть с оплатой в этом году. Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате», — распорядился белорусский лидер.

На прямой видеосвязи в регионах во время селекторного совещания находились руководители всех областей. Они подробно доложили о ходе уборочной кампании, обеспечении необходимыми средствами и ресурсами, техникой, заготовке кормов и ряде проблемных вопросов.

Президент призвал не заниматься самообманом в вопросе заготовки и обеспечения сохранности кормов для животноводства. Ситуацией в данной сфере он поинтересовался у председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса. «У вас бурты, курганы, сколько их в области: сенаж, силос?» — спросил Александр Лукашенко.

«К сожалению, они у нас есть», — констатировал губернатор.

«Давайте договоримся так: этот и следующий год — в стране проблема с траншеями должна быть снята. Где-то надо какие-то поднять на уровень, перестроить. Потому что я видел ваши траншеи. Для вас это менее характерно, для других — очень характерно: они зарыты на 2 м в яму. И как только дождь какой-то, снег и прочее, там стоит вода. Минимум метр кормов не просто кислые, они сгниют, если вы не успеете их вынуть оттуда. Вы знаете, о чем идет речь. Поэтому нужно проинспектировать в каждой области все траншеи», — поручил Президент.

«Это — качество кормов, здоровье животных. Поэтому траншеи, которые негодные, надо их достать из земли и переделать, поставить в нужном месте. Там, где нужно (вместо курганов ваших и буртов), построить новые траншеи. У вас, Андрей Владимирович (Премьер-министр Андрей Кобяков), этот и следующий год. В противном случае не надо заготавливать травянистые корма там, где вы кладете их в бурты. Это — гнилье, яд для животноводства», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, необходимо взять соответствующий вопрос штурмом, как в свое время было сделано в отношении строительства хранилищ для картофеля. «Когда построили картофелехранилища, картошка стала рентабельной, потому что мы имеем возможность продать ее в апреле-мае. Точно так и с этими траншеями надо разобраться», — сказал он.

«Сами себя обманываем. Заготавливаем, называется, корма. И в бурты кладем. На контроль этот вопрос всем помощникам. В будущем году все траншеи должны быть в строю. На железный контроль этот вопрос, и надо раз и навсегда снять его», — резюмировал белорусский лидер.

В докладе председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса была, в частности, озвучена просьба к правительству и Президенту рассмотреть возможность поставки калийных удобрений с отсрочкой платежа до января 2018 года. Есть вопросы и с финансированием закупки топлива под озимый сев, приобретением фосфорных удобрений.

Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ. «Что касается решения вопросов денежных, головой отвечает Каллаур, в пристежку — Кобяков. Все финансовые вопросы с учетом, конечно, возможностей губерний, должны быть сняты», — заявил Президент.

«Вы имейте в виду, что сейчас все пойдут с портфелями просить денег. Поэтому надо разобраться. Там, где катастрофическая ситуация, надо помочь», — добавил Глава государства.

«Что касается поднятых вопросов по калийным удобрениям: я согласен. Надо поставить задачу «Беларуськалию», чтобы произвели нужное количество удобрений и поставили селу под гарантии опять же губернатора с оплатой до 1 января», — поручил Александр Лукашенко.

Вопрос обеспеченности топливом на совещании поднял и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев: «Я хотел бы поддержать брестского коллегу. Действительно, сегодня топливо есть для проведения уборочной кампании. Но нужно проводить весь комплекс работ — и солома, и сев озимых культур, и так далее. Для этого топлива недостаточно. Существует дефицит. Очень бы хотелось, чтобы не сдерживать объем работы, комплекс в целом, решить вопрос топлива в рассрочку».

«Решение по удобрениям и топливу. Премьер-министр, уполномоченные должностные лица по областям за это ответственны. Неснижаемый запас топлива в области (не в конкретных хозяйствах, а в области) должен быть недельный. Прошу губернаторов докладывать мне лично, если где-то, начиная с 10 августа, не будет недельного запаса в распоряжении губернатора», — поручил Президент.

«Недельный неснижаемый запас должен быть сформирован к 10 августа. Занимайтесь. Я вам определил по деньгам, по удобрениям, по топливу», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что нынешний год является моментом истины для трех губернаторов в Беларуси. Соответствующее заявление Президент сделал, заслушивая доклад председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, который, в частности, сообщил, что производство растениеводческой продукции в области по итогам года будет увеличено.

«Больших каких-то проблем, где нужно было бы ваше вмешательство, я не вижу, за исключением тех, о которых докладывали мои коллеги. Все остальное идет в штатном режиме», — сказал губернатор.

«У вас не должно быть ни ко мне, ни к центру никаких вопросов. Все вопросы, которые вы передо мной ставили, мы решали на месте. Если кто-то не исполнил из министров или членов правительства, вы скажите Семашко или мне напрямую. Снимите трубку и позвоните. Мы приняли все решения, начиная с чернобыльской зоны. Мы обсудили концептуально и практически все вопросы», — отметил Президент.

«Я к чему это говорю: для вас, для Анатолия Лиса (председатель Брестского облисполкома), для Владимира Кравцова (председатель Гродненского облисполкома) этот год — момент истины. Я вам говорил это и сейчас повторяю публично. На подходе Доманевский и Шерстнев (губернаторы Могилевской и Витебской областей)», — подчеркнул белорусский лидер.

Относительно Анатолия Исаченко, который только недавно был назначен председателем Минского облисполкома, Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на это, отдыхать ему не придется.

«А вот для трех губернаторов, которые работают немало, — момент истины. Не обижайтесь. Я вам говорил это по-мужски каждому. Поэтому делайте все необходимое, чтобы вы в итоге по году могли сказать, что вот: было столько центнеров, сейчас — столько, были сенаж и силос в буртах, сейчас — в траншеях, кукурузы было столько, сейчас — столько. А вот — травяные корма, капуста, лук. За все это вам в этом году отвечать сполна», — сказал Президент.

Глава государства отметил, что, скорее всего, приедет в соответствующие три области позднее, осенью или зимой. «Подведем итоги на местах. Я вас просто предупреждаю, чтобы вам было что сказать в присутствии Президента и жителей прекрасных южных регионов и передовой области», — добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко особо отметил, что речь не идет о каких-то претензиях к тому или иному губернатору. «Я не исключаю, что вас надо будет награждать за работу. А вы сразу начинаете дергаться, что завтра с вас спросят. Так вы правы. Я каждый день с вас спрашиваю, — заметил Президент. — Но три губернатора — это те, которые в этом году умри, но дай результат выше, чем в прошлые годы».

Президент также обратил внимание, что главное — финансовые показатели, а не, например, объемы заготовки или уборки тех или иных сельхозкультур. «Можно вообще ничего не убирать, но чтобы были деньги в хозяйствах. Вот что главное — эффективность хозяйствования. Конечно, без зерна, кукурузы, которую вы возделываете, без трав, сенажа, силоса, животноводства не будет денег», — отметил Глава государства.

Комментируя доклад председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова, Александр Лукашенко сказал: «Думаю, вы меня там не подведете. Вы знаете, о чем идет речь. Не хочу даже говорить про Гродненскую область — все там должно быть идеально. Область не может быть хуже других. Это, в свое время, одна из лучших областей Советского Союза, передовая».

Что касается столичного региона, Александр Лукашенко поручил оперативно подобрать кандидатуру на вакантную должность помощника Президента Беларуси — инспектора по Минской области. Аналогично не назначен руководитель в Солигорском районе.

«Это (решение кадровых вопросов) надо сделать немедленно, — сказал Глава государства, — Надо сейчас на «фронт» их отправлять, а не зимой назначать. Люди быстрее войдут в курс дела».

«Мы с вами в ближайшее время и не один раз побудем в области и посмотрим, что там происходит», — отметил Президент.

Александр Лукашенко также призвал председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко работать в контакте с председателем Минского горисполкома: «Он должен у вас быть первым помощником в эти сложные периоды уборки. Потому что Минская область — полстраны. У вас самые большие объемы. И Минская область всегда была самой проблемной. Не потому, что здесь кадры плохие или порядка меньше, а потому, что это — самая большая область и слишком разноликая».

Обращаясь к председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому, Александр Лукашенко высказал настороженность в связи с некоторыми кадровыми вопросами и взаимоотношениями в этой сфере. «Хочу напомнить всем губернаторам, председателям райисполкомов и моим помощникам: губернатор — первое лицо области, он отвечает за решения, которые принимаются в области. Если он принял решение, никакой помощник не может отменить его, — сказал Президент. — В ближайшее время к вам по конкретным вопросам приедет Глава Администрации, и посмотрим, что у вас там творится с кадрами».

От председателя Мингорисполкома Андрея Шорца Президент потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске: «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен».

Александр Лукашенко подчеркнул, что все склады и хранилища столицы должны быть использованы при необходимости для хранения урожая, в том числе Минской области.

Относительно цен председатель Мингорисполкома заверил, что ситуация контролируемая. «Мы ежедневно отслеживаем цены как в торговой сети, так и на рынках», — сказал он.

Президент в целом потребовал личного вовлечения в вопросы уборочной кампании чиновников самого высокого ранга. «Михаил Владимирович (Мясникович), вы с Андрейченко немедленно должны выехать в области и заниматься там непосредственно. Он в Витебскую область, а вы в Брестскую. Вы сейчас относительно свободны. Поэтому организовывайте там уборочную кампанию. Это касается и Зася, это касается Зайца — это люди крепкие, грамотные, опытные — да и других уполномоченных. Всякие отпуска, всякие выезды без моего ведома за пределы страны всем запрещаются. Все должно быть повернуто сейчас на работу на селе», — сказал он.

«Надо крестьянам помочь, а бездельников, о которых мы говорили, заставить работать», — подчеркнул белорусский лидер.

В завершение совещания Глава государства еще раз акцентировал внимание на основных задачах и данных поручениях. «Я настаиваю, что погода неплохая, надо уметь убирать. Не ждите. 20% влажность зерна — немедленно начинайте уборку. Привезете на склад, досушите», — отметил он, подчеркнув важность использования местных видов топлива в зерносушилках.

Президент также потребовал скорейшего выхода на урожайность зерновых в 45 ц/га. «Чтобы это иметь, должны быть не просто технологии — нужно определиться, на каком поле эти зерновые возделывать. Если вы не можете по технологии обеспечить, тогда и сеять не надо. Если нам 45 центнеров получить урожайность, то на 25% можно будет меньше сеять полей. А это для нас достижимая цифра», — уверен белорусский лидер.

Еще одна стратегическая культура, на которую обратил внимание Президент, — это лен. Он поручил полностью обеспечить Оршанский льнокомбинат как длинным, так и коротким волокном.

Александр Лукашенко подчеркнул, что важно минимизировать потери урожая во время уборки. В этой связи он поручил проработать стратегию перевозки, в том числе с помощью военных. Отдельно он остановился на качестве белорусской техники с учетом нареканий, которые есть у сельхозорганизаций. «Собирай своих и спрашивай за каждый трактор, комбайн и другую технику», — обратился он к Министру промышленности Виталию Вовку.

Президент подчеркнул необходимость своевременной выплаты заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях: «Никто бесплатно работать в колхозе, совхозе не будет. Поэтому крестьянам нужно заплатить, если есть задолженность. И надо установить нормальные тарифы, чтобы люди заработали нормальные деньги в эти месяцы».

Глава государства поручил правоохранительным органам и Комитету государственного контроля выявить и наказать виновных в срыве уборочной кампании. «Если мы это не сделаем, это будут просто разговоры, и на местах махнут руками — поговорили и забыли. Я не забуду. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. С 1 октября начинайте мониторить и принимать меры, спрашивайте с руководителей», — подчеркнул он.

Отдельно Александр Лукашенко коснулся темы освещения хода уборочной кампании в СМИ. «Средствам массовой информации нужно развернуться на полную мощь, показывать лучшие экипажи, семьи. Это дань уважения людям, которые работают на селе. Но нужно показывать и недостатки, о которых сегодня было сказано», — сказал Глава государства.

Президент призвал средства массовой информации немедленно начинать работать в этом направлении. «Телевидение, радио, газеты, интернет — все должно быть заполнено этим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь