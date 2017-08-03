Лукашенко провел республиканское селекторное совещание по вопросам уборки урожая (03.08.2017)
03.08.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   19 Views

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«Полацкі веснік»
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