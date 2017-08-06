Владимир Лобус в локомотивном депо Полоцк трудится более 35 лет.

Железнодорожное братство объединяет в своих рядах специалистов самых разных профессий. Благодаря их знаниям, опыту и мастерству развивается и совершенствуется железнодорожный комплекс, имеющий стратегическое значение для всей страны.

Полоцкий железнодорожный узел объединяет несколько предприятий, и в коллективе каждого из них есть люди, которые служат образцом профессионализма и преданности своему делу.

В Локомотивном депо Полоцк также трудятся немало достойных представителей этой славной когорты. Один из них — слесарь по ремонту подвижного состава Владимир Лобус, в прошлом году награжденный Знаком отличия «За добрасумленную працу на Беларускай чыгунцы» государственного объединения «Белорусская железная дорога» III степени. В этом году ко Дню железнодорожника В.М.Лобус представлен к подобной награде рангом выше. Руководство ценит Владимира Михайловича, как инициативного, технически грамотного работника, который постоянно работает над повышением уровня своих знаний и принципиально относится к вопросам своевременного и качественного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, а также — обеспечения требований технологии ремонта, правил охраны труда и техники безопасности.

Конечно, мастерство шлифуется годами. Владимир Лобус в локомотивном депо Полоцк трудится более 35 лет. Полочанин, выпускник СШ №13, закончив Новополоцкое ГПТУ-89 по специальности слесаря-монтажника и отслужив в рядах Советской Армии, устроился на предприятие слесарем. В этом качестве и трудится по настоящее время.

— Насколько исправно будет работать тепловоз, зависит от нашей работы, — рассказывает Владимир Михайлович. — Техническое обслуживание дизеля — дело ответственное, ведь это и безопасность, и качество обслуживания пассажиров. Вообще, мне нравится работать с металлом, уважаю мощь и силу локомотива!

Своими знаниями и умениями Владимир Лобус щедро делится с молодыми коллегами. А бригада, в составе которой он трудится уже пятнадцать лет, для него, как вторая семья: «Понимаем друг друга с полуслова и всегда поддерживаем друг друга, если требуется, подменяем. С дизелистом Владимиром Боровковым мы и вовсе уже 35 лет рядом работаем».

Не ошибешься, если скажешь, что Локомотивное депо Полоцк — для Владимира Михайловича предприятие родное, тем более, что в одном коллективе с ним трудятся и супруга Светлана Владимировна, и дочь Ольга, и зять Дмитрий, правда, в настоящее время он служит в армии.

— Отправляясь в поездку по железной дороге, всегда узнаю свои локомотивы «в лицо» — по номерам, — улыбается Владимир Лобус. — И на душе радост­но от того, что свою руку к ним приложил!