Поздравление с Днем железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в укреплении единого экономического пространства, повышает эффективность грузовых и пассажирских перевозок, усиливает обороноспособность и экономиче­скую безопасность страны. В основе успешной работы железнодорожников Полотчины — высокий профессио­нализм, ответственность, слаженность всех подраз­делений транспортной системы.

Особая благодарность и признательность ветеранам отрасли. Благодаря вам сохраняются профессиональные традиции, передается опыт молодому поколению.

В праздничный день желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родной Полотчины и Республики Беларусь!

Николай ШЕВЧУК,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ,

председатель Полоцкого

райcовета депутатов.