Поздравление с Днем железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в укреплении единого экономического пространства, повышает эффективность грузовых и пассажирских перевозок, усиливает обороноспособность и экономическую безопасность страны. В основе успешной работы железнодорожников Полотчины — высокий профессионализм, ответственность, слаженность всех подразделений транспортной системы.
Особая благодарность и признательность ветеранам отрасли. Благодаря вам сохраняются профессиональные традиции, передается опыт молодому поколению.
В праздничный день желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо родной Полотчины и Республики Беларусь!
Николай ШЕВЧУК,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф ГРИБОВИЧ,
председатель Полоцкого
райcовета депутатов.