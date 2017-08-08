К празднованию 1155-летия Полоцка, Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания телепрограмма «Скиф-Полоцк» готовит своей подарок телезрителям — жителям и гостям Полотчины.
К празднованию 1155-летия Полоцка, Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания телепрограмма «Скиф-Полоцк» готовит своей подарок телезрителям — жителям и гостям Полотчины.
2 и 3 сентября в программу передач включена трансляция записей праздничных концертов разных лет, посвященных значимым городским и республиканским событиям. В том числе в ретроспективу вошла запись торжества, приуроченного к присвоению Полоцку статуса Культурной столицы Беларуси. Следите за «ТелеВестником» в нашей газете, чтобы не пропустить самые яркие
моменты!