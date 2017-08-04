В понедельник, 14 августа, на аллее по пр.Франциска Скорины с 16.00 до 19.00 состоится традиционный праздник «Полоцк — медовая столица».

Проект «Неделя мёда в медовой столице» будет реализован в учреждениях образования и культуры Полоцка и Полоцкого района с 7 по 14 июля.

В день Медового спаса, в понедельник, 14 августа, на аллее по пр.Франциска Скорины с 16.00 до 19.00 состоится традиционный праздник «Полоцк — медовая столица». В его программе — концерт, ІІІ региональный конкурс «Медовый царь», работа тематических площадок, «Медовой аллеи» с подворьями сельсоветов Полоцкого района и предприятий г.Полоцка. Будут организованы традиционные дегустации меда, продукции пчеловодства и продажа главного лакомства праздника.

Приглашаем!