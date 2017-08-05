В Полоцком межрайонном отделении УП «Витебскоблсоюзпечать» подготовка ко Дню белорусской письменности идет сразу по нескольким направлениям.

Практически все полоцкие предприятия и организации так или иначе причастны к подготовке и проведению в нашем городе республиканского праздника — Дня белорусской письменности. Кто-то благоустраивает свои территории, кто-то трудится над ремонтом объектов, кто-то, готовясь стать непосредственным участником праздничных мероприятий, генерирует и воплощает в жизнь креативные идеи…

В Полоцком межрайонном отделении УП «Витебскоблсоюзпечать» подготовка идет сразу по нескольким направлениям. Например, в центральной части города три киоска заменили новыми.



Всего в Полоцке работают 22 киоска УП «Витебскоблсоюзпечать». И, как пояснила Елена Анатольевна, ассортименту товаров всегда уделяется большое внимание. Особый акцент — на наполнение витрин сувенирами с символикой города Полоцка и 500-летия белорусского книгопечатания, печатной продукцией, посвященной данной тематике. В их числе — блокноты, магниты, значки производства РУПП «Наследие Ф.Скорины». Кроме того, в киоске «Витебскоблсоюзпечать» можно приобрести флажки с геральдикой, сувенирные кружки с символикой Полоцка, открытки с видами города, литературу на русском и белорусском языке, повествующую об истории Полоцка и Беларуси. Доброжелательные продавцы всегда готовы помочь покупателю выбрать необходимый товар, проинформировать о его свойствах и качестве. Как и в любом коллективе, здесь есть свой золотой кадровый фонд. В его составе — продавцы Виктория Комарова, Татьяна Бурдыко, Надежда Белевич, Татьяна Харченко, Любовь Скрипкина и многие другие, являющиеся настоящими профессионалами своего дела.



В процессе обновления к празднику и само здание, в котором располагается администрация и база Полоцкого МРО УП «Витебскоблсоюзпечать», по улице Октябрьской, 17. Здесь будет выполнено утепление фасада, его покраска, установят новые пластиковые окна, отремонтируют крыльцо. А недавно у входа установили клумбочки.

Кроме того, коллектив УП «Витебскобл­союзпечать» готовится принять участие в празднике, к которому вместе с коллегами из других областей нашей республики имеет самое непосредственное отношение, так как работает с печатной продукцией.



— «Союзпечать» в свое время начиналась именно как организация, которая занимается распространением периодических изданий, — отмечает Елена Усольцева. — Это истоки нашей коллективной истории. Думаю, День белорусской письменности мы по праву можем считать одним из важнейших наших праздников.

— В рамках подготовки нашего предприятия к предстоящему масштабному событию эти киоски установлены на проспекте Франциска Скорины, который станет центральной площадкой проведения праздника, — рассказала начальник Полоцкого МРО УП «Витебск­облсоюзпечать» Елена Усольцева. — А именно — возле автобусной остановки «Горисполком», возле здания Полоцкого ЗУЭС и возле магазина «Горизонт». Эти киоски приобретены за собственные средства предприятия, они современные, стильные, позволяют удачно организовать выкладку товара. А одним из освободившихся киосков, которые, кстати, тоже достаточно удачной конструкции, заменили небольшой киоск на перекрестке улиц Свердлова и Коммунистической. Кстати, в День белорусской письменности продавцы центральных киосков будут работать, облаченные в специальную, праздничную форму одежды.