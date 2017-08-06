«Что вы ожидаете от праздника, как готовитесь, будете ли сами участвовать в праздничных мероприятиях?» — об этом журналисты «Полацкага весніка» спросили у жителей города, пройдя по главной аллее, любимому месту празднования.

Меньше месяца осталось до празднования Дня белорусской письменности и 1155-летия Полоцка. Полочане активно готовятся к этим событиям.

«Что вы ожидаете от праздника, как готовитесь, будете ли сами участвовать в праздничных мероприятиях?» — об этом журналисты «Полацкага весніка» спросили у жителей города, пройдя по главной аллее, любимому месту празднования.

Анна Николаевна Гаврилина, индивидуальный предприниматель, с дочкой Кирой:

— Я очень люблю родной Полоцк, много мест замечательных. Одно из любимых, куда мы приходим отдохнуть, — это площадка у памятника нашему известному земляку Симеону Полоцкому: зелень, красиво и не шумно. Радует, что к празднику город станет еще краше, чище. Все вот кругом убирают, красят, чинят, приводят его в должный вид… Мы ведь хозяева, должны подготовиться. И на празднике многие будут не только отдыхать, но и работать. На праздник мы пойдем всей семьей — с мужем, дочкой, дедушкой и бабушкой. Ожидаем увидеть много интересного.

Сергей Николаевич ЦЫГАНОК, работник участ­ка «Горсвет» КУП «ЖКХ г.Полоцка»:

— Мы сейчас на аллее моем плафоны на торшерах, чтобы они были чистыми, красивыми, светили ярко. Наша бригада ежедневно выходит для наведения порядка. Чтобы свет горел — наша главная задача, всегда на праздники организуем дежурство. А в целом, чувствуется, как наш город готовится, как преображается, приятно, что будет здесь и наш вклад. Мы, полочане, гордимся, что свой родной город будем представлять многочисленным гостям. Чего я ожидаю от праздника? Конечно же, настроения, пойду всей семьей — с женой и детьми.

Геннадий Данилович Зюзелев, пенсионер:

— Я в Полоцке вырос и здесь моя родина. Начал работать с 15 лет, трудился и на комбинате хлебопродуктов, и на железной дороге… А теперь вот на аллее отдыхаю, мне здесь нравится, рядом живу, помню, как памятник Франциску Скорине на площади устанавливали. Вот стоит он с книгой в руке и как бы говорит каждому, что мы с ним земляки, а значит, должны гордиться, что родом из Полоцка.

Андрей и Анна КАМИНСКИЕ, молодая семья из Полоцка:

— Играю на гитаре в группе «The Рынок», — делится Андрей, — в прошлом году участвовали в Дне города, выступали на Баха-Беларусь два раза. Недавно возле памятника Франциску Скорине были «уличными музыкантами». В этом году уже тоже поступили интересные предложения. Вообще, хорошо, что молодежи дают возможность как-то проявлять себя, ведь талантов у нас много, — добавляет Анна. — И самое главное, что люди откликаются, а вместе с этим оживает и город. Наверно, красота Полоцка и заключается в том, что появляется что-то новое, но в то же время не забываются и чтятся традиции. А в сентябре от праздника, объединяющего сразу несколько событий, ожидаем чего-то грандиозного, достойного нашего города.

Андрей БОРОВИК, начальник отдела проектирования КУП «УКС г.Полоцка»:

— Подготовка в самом разгаре, работы идут полным ходом, весь город заполнен лесами и вышками, что указывает на большой объем проводимых работ. Преобразовываются знаковые места. Важно, что автовокзалу уделили пристальное внимание, у меня, наверно, как и у многих, знакомство с городом началось именно с него. Непосредственно наша организация оказывала содействие в плане цветового решения по покраске фасадов жилых и административных зданий центральной части города. Безусловно, Полоцк заслуживает внимания. В сентябре здесь соберутся люди, и не только из Беларуси. Думаю, все пройдет на высоком уровне, и город в очередной раз заявит о себе.