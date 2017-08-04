В сети магазинов «Дионис» ООО «Ресттрэйд» выбрали лучшего продавца

Каким должен быть идеальный продавец? Собранным, вежливым, компетентным, приветливым — ответят многие. А еще — креативным, ярким, артистичным и обязательно с чувством юмора — добавят участники и зрители первого конкурса профмастерства на лучшего продавца сети магазинов «Дионис» ООО «Ресттрэйд».

Скучно жить без людей, которые вносят в нашу жизнь искру фантазии, поиска, творчества. Но вот нашлись такие люди! Это лучшие из лучших продавцов магазинов торговой сети «Дионис». Активные болельщики, они же и группы поддержки — заряжены позитивом и отличным настроением. Компетентное жюри в составе представителей ООО «Ресттрэйд» во главе с директором Лилией Таболой, а также начальника отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома Натальи Шевкун — в предвкушении грандиозного события. И никто не ошибся в своем ожидании. Праздник дейст­вительно получился — очень ярким, зрелищным и по-домашнему уютным. А по-другому и не могло быть, потому что «Дионис» — это большая дружная команда и его работники гордо называют себя «дионисовцы».



Под громкие аплодисменты директор ООО «Ресттрэйд» Лилия Табола открыла на сцене Полоцкого районного Центра культуры импровизированный праздничный торговый зал, привычно перерезав красную ленточку.

— Наши продавцы — профессионалы, и я желаю всем успеха, чтобы наши замечательные участники подтвердили тот высокий рейтинг, который сложился в нашей сети за годы ее работы, — отметила Лилия Ивановна.



Я — продавец

Соревновательный старт дал конкурс визитных карточек «Я — продавец!». Участ­ники — 10 очаровательных дам и 1 галант­ный кавалер — рассказали о себе, а еще спели, станцевали, сняли кино… Каждое выступление — готовый концертный номер, который бы по праву украсил любую праздн­ичную программу. А ведь на сцене — не профессиональные артисты. Хотя… Судя по овациям, возгласам «браво», аплодисментам, творчество талантливых продавцов нашло отклик в сердцах жюри и зрителей. Людмила Сапрончик (Дионис-6) заинтриговала игрой в черный ящик, Анна Летягина (Дионис-5) уверила всех в многогранности работника продавца, Марина Семяшкина (Дионис-10) настроила на лиричный лад.

Но больше всего участники конкурса вдохновились на песенное творчество. В каких только аранжировках и известных мотивах ни звучало знакомое название! «Дионис» — я любви другой не знаю, без него судьба другая, не моя», — призналась Анастасия Мельцанская (Дионис-3).

Самая юная участница 20-летняя Дина Малинов­ская (Дионис-4) предстала в образе и песне известной Мери Поппинс: «Дионис» — совершенство, от улыбки до жеста». А голос! Зал вздрогнул — и искупал артистку (или все же продавца?) в овациях. По-настоящему зажгла Наталья Мицкевич (Дионис-11) вместе с родным коллективом, которые с юмором, песней и танцами разыграли сцену из повседневной жизни родного «Диониса». Оригинальную визитку подготовила обаятельная Ольга Скуркович (Дионис-2), трогательные истории — Наталья Кухальская (Дионис-8), Валентина Епифанова (Дионис-12), Екатерина Мархонько (Дионис-9). Особенно тепло зал приветствовал Максима Трубкина (Дионис-1), в зале яркого участника поддер­живала супруга Татьяна, тоже работник «Диониса-1», и сынишка Роман.

Знания — сила

Чувствовалось, что каждый получает удовольствие от происходящего. Конкурсанты с легкостью справились с теоретическими заданиями на знание правил торговли, САНпина, стандартов обслуживания покупателей. Знания — это хорошо, но еще в профессии не обойтись без внимательности — и это качество у наших участников на высоте! А в испытании «Глаз-алмаз» определяли вес предлагаемого товара, проверяя конечный результат на весах.



Яркими образами и оригинальными презентациями запомнилось всем задание «Создадим настроение подарком!». Чего только не напридумывали участники! Торт, корабль, сувениры, новогодний сюрприз от Деда Мороза, доска признаний, искусство карвинга — к любому празднику продавцы «Диониса» готовы подготовить оригинальные подарки. Также для участников и зрителей мероприятия прошла дегустация фирменной продукции предприятий-партнеров.



Манит вкус и аромат

А еще «Дионис» — это фирменная кулинария. Все достоинства и вкусные прелести конкурсанты представили во всей красе и аромате. Не просто приготовили, но и придумали оригинальную рекламу. Да-да, продавцы сети магазинов «Дионис» способны на все, чтобы считаться самыми лучшими. И на то, чтобы превратиться в гейшу и угостить роллами (команда Диониса-11), и стать настоящей греческой богиней, создающей суфле из птицы с овощами (Ольга Скуркович), и предстать в образе Наполеона, испекшего одноименный торт (Екатерина Мархонько). А еще участницы сочиняли сказки (Дина Малиновская), снимали кино (Валентина Епифанова), вели программу «Жить здорово» (Анна Летягина) и детскую передачу «Устами младенца» (Людмила Сапрончик).



Жюри было невозможно устоять перед вкусом и ароматом, ну и, конечно, мастерст­вом и обаянием участников! Эмоции зашкаливали, и порыв высказать впечатления никто не сдерживал. «Я люблю вас!» — признался заместитель директора по управлению розничным бизнесом Айдас Алдакаускас, «Мы вас любим!» — присоединилась от имени коллектива директор ООО «Ресттрэйд» Лилия Табола, «Позитивное настроение сохраним надолго», — добавила начальник отдела торговли и услуг Полоцкого райисполкома Наталья Шевкун. А зал дружно скандировал «Бра-во!!!»…