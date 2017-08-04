Свой профессиональный праздник стабильная и перспективная команда профессионалов ООО «Ресттрэйд» встречала поздравлениями, наградами и добрыми пожелания

Логотип «Дионис» — хорошо узнаваем не только в полоцком регионе, но и за его пределами. Четкое следование европейским традициям обслуживания и соблюдение принципов работы с покупателями привлекают посетителей на протяжении многих лет. Торговая сеть «Дионис» активно развивается и двигается вперед.

Свой профессиональный праздник стабильная и перспективная команда профессионалов ООО «Ресттрэйд» встречала поздравлениями, наградами и добрыми пожелания, которые звучали в ДК КСК «Полоцк-Стекловолокно» во время торжественного вечера, посвященного Дню работников торговли.



Настроение всем участникам мероприятия — работникам ООО «Ресттрэйд» и их семьям — создавала праздничная фотозона. Многие с интересом рассматривали празд­ничный спецвыпуск, подготовленный для коллектива редакцией газеты «Полацкі веснік». В зале — красивые, нарядные «дионисовцы» не скупились на поздравления для коллег, которые не раз будут повторяться во время торжества.



Открыл праздничный вечер видеофильм об истории создания и развития ООО «Ресттрэйд», успехах и достижениях общества. Уже со сцены дружный коллектив поздравила директор ООО «Ресттрэйд» Лилия Табола: «У нас стало хорошей традицией отмечать наш профессиональный праздник. И моя миссия — высказать слова огромной благодарности за ваш труд, за ваше участие в становлении и развитии нашей фирмы. Сегодня это уже большой бизнес, мы вышли за рамки наших двух городов. Наши успехи — это итог добросовестного труда каждого на своем рабочем месте. И мы, работники торговли, рады видеть результаты труда в улыбках наших покупателей».

Главным лейтмотивом праздничного вечера стало чествование лучших работников ООО «Ресттрэйд». На сцену вынесли главную награду — «Бронзовый меркурий», которой удостоен коллектив магазина «Дионис-1» за лучшую организацию торгового обслуживания населения. Грамотами и благодарностями за высокий профессионализм и добросовестное выполнение своих обязанностей отмечены почти сто сотрудников. И вполне заслуженно! В торговле работать непросто, приходя на работу, нужно оставить все свои проблемы за порогом, быть всегда в хорошем настроении, внимательным и честным профессионалом. И «дионисовцы» в полной мере соответствуют всем требованиям лучшего продавца. Но и среди лучших есть самый-самый.



Волнительным моментом праздника стало награждение победителя конкурса профессионального мастерства на лучшего продавца торговой сети магазинов «Дионис». Начальник отдела кадров ООО «Ресттрэйд» Анна Никитина, которая вручила всем участникам дипломы, сертификаты и подарки, отметила, что победителя определили только математически — настолько яркими были эмоции. В результате всех испытаний лучшим продавцом торговой сети «Дионис-2017» стала Наталья Мицкевич, работник магазина «Дионис-11»!

Однако на этом приятные сюрпризы не закончились. Руководство ООО «Ресттрэйд» всегда очень внимательно относится к своим сотрудникам, которые на протяжении многих лет добросовестно трудились на благо родного предприятия. В честь Дня торговли самым преданным и опытным работникам подарена полугодовая подписка на газету «Полацкі веснік», которая также приходит и в многодетные семьи работников предприятия.



Подарком же для всех стал концерт, на котором выступили талантливые работники ООО «Ресттрэйд» Виктория Шидлов­ская, Людмила Сапрончик и Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр танца «Премьер-Спонайд» Дворца культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Завершился торжественный вечер выступлением арт-группы «Белорусы» и праздничным фейерверком. И, конечно, приятными впечатлениями, которыми «дионисовцы» будут и впредь щедро делиться со своими покупателями…

Зал тепло приветствовал учредителя ООО «Ресттрэйд» Бориса Цлафа, которого Лилия Ивановна поздравила с 25-летием бизнеса, вручив памятный подарок. В свою очередь Борис Львович также не скупился на добрые пожелания для своего коллектива: «В историю нашей фирмы мы вписали еще один год совместной работы. И экономические показатели очень достойные. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем идти вперед. Следующим этапом развития планируем открытие торгового объекта в Гомеле. Будем и впредь заботиться о коллективе, чтобы наши сотрудники были уверены в завтрашнем дне».

Почетной грамотой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь награждена Татьяна Воробьева, зав. магазином «Дионис-11».

Благодарность Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь объявлена Марине Альшевской, зав.магазином «Дионис-8».

Почетной грамотой Новополоцкого городского Совета депутатов награждена Марина Корнева, зав.секцией магазина «Дионис-6»; Почетной грамотой Новополоцкого городского исполнительного комитета — Светлана Крот, зав. магазином «Дионис-1».

Благодарность Новополоцкого городского исполнительного комитета объявлена Елене Гореловой, администратору магазина «Дионис-10».

Почетной грамотой Полоцкого районного Совета депутатов награждена Елена Хаткевич, зав. производством объекта общественного питания («Дионис-2»); Почетной грамотой Полоцкого районного исполнительного комитета — Денис Вискуп, заместитель директора (по техническим вопросам), Татьяна Трашкова, заведующий кондитерским цехом.

Благодарность Полоцкого районного исполнительного комитета объявлена Василию Бычковичу, зав. секцией магазина «Дионис-11».