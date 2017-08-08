Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» почти 60 лет производит стекловолокно и продукцию на его основе.

Развитие производства сегодня невозможно без освоения и внедрения инновационных технологий. Это истина, не требующая доказательств. Один из важных показателей успешности производителя на рынке — доля инновационной продукции в общем объеме производства. Потребности рынка меняются постоянно, и в конкурентной борьбе выигрывает тот производитель, который готов предложить потребителям новый продукт. Инновации помогают открывать новые рынки сбыта, поддерживать интерес по­стоянных потребителей к сотрудничеству.

Ключевая роль — у подразделения науки

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» почти 60 лет производит стекловолокно и продукцию на его основе. Сегодня идет стремительное обновление его производственной и ассортиментной базы. И ключевую роль в этом процессе играют подразделения науки. Уже более года научный кадровый потенциал Общества сосредоточен в научно-практическом центре (НПЦ), в котором объединены отдел механизации и автоматизации, лаборатория стекла и лаборатория ткачества и термохимобработки. Специалисты центра ведут работу каждый в своем направлении, но в тесном сотрудничестве. НПЦ возглавляет Пётр Третьяков, а координирует работу заместитель главного инженера по перспективному развитию — главный технолог Людмила Кущенко. И задача этого творче­ского коллектива — разработка новых и совершенствование существующих технологий, оборудования и продуктов, их адаптация, согласование с запросами потребителей и по­становка на производ­ство.

К заводской проходной

Обновление производства идет рука об руку с омоложением коллектива. Руководство Общества ценит и креативное, устремленное в будущее мышление молодежи, и фундаментальные теоретические знания старшего поколения, подкрепленные многолетним опытом практической работы. Успех деятельности НПЦ во многом обусловлен взаимодействием специалистов разных поколений заводчан.

Один из молодых руководителей НПЦ — заместитель начальника лаборатории ткачества и термохимобработки Сергей Горохов (на фото). Он — представитель третьего поколения династии Гороховых на ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Бабушка, дедушка, отец — заводчане. Словом, потомственный химик. И любовь к предприятию у него, наверное, в крови. Потому и судьба подыграла, нарушила первоначальный план выпускника Сергея стать фармацевтом и настойчиво подтолкнула к заводской проходной.

Рост специалиста

Так случилось, что из Витеб­ского медуниверситета, куда без проблем поступил после окончания школы, Сергей перевелся на заочное отделение в Витебский госуниверситет им.П.М.Машерова и трудоустроился в открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» учеником оператора производ­ства кремнеземных материалов. Это были первые шаги на предприятии и в будущей профессии. Опираясь на знания химии, опыт практической работы, способность к самообразованию и увлеченность любимым делом, вырос в грамотного специали­ста. Получив диплом о первом высшем образовании, Сергей Горохов не остановился на достигнутом, окончил еще и Полоцкий государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Молодого и перспективного специалиста заметили, сначала он временно замещал инженера-технолога, а потом вырос до заместителя начальника цеха по технологии. А потом его пригласили работать в научно-практический центр.

В своей стихии

— Вы молоды, целеустремленны, к 32 годам уже достигли многого. Что привлекает Вас в деятельности НПЦ?

— Что мне нравится в моей работе, так это постоянное развитие, новизна, — рассказывает Сергей Сергеевич. — Мировое производство стекловолоконной продукции на месте не стоит, и мы стремимся не отставать от мирового уровня. Когда только перешел в НПЦ, моя работа была связана с производством кремнеземных материалов. Это — моя стихия. Помогает большая практика в этой области: работал на всех участках цеха, освоил разные профессии — от оператора до инженера-технолога, инженера-технолога лаборатории. Пригодились знания технологии, технической и нормативной документации. Было и свое видение развития определенных ассортиментов кремнеземных тканей, модернизации отдельных узлов оборудования. Но вскоре подключился к другим направлениям деятельно­сти НПЦ. Мне нравится, что надо постоянно учиться, развиваться, расширять кругозор. Сейчас занимаюсь еще и разработкой новых видов продукции из стеклопластика, игло­пробивными материалами. Участ­вую в разработке новых формул пропитсоставов для финишной обработки тканей, в основном, кремнеземных ассортиментов. Задачи НПЦ глобальные и ответ­ственные. В лабораториях сначала идет теоретическая проработка новых технологий с расчетом их экономической эффективности и целесообразности постановки в производство. Рассматривается возможность их внедрения на имеющемся оборудовании. После принятия положительного решения, а порой и модернизации существующего оборудования, его дооснащения, разработка опробуется в производстве на специально выделенном оборудовании. Первичные опытные образцы предлагаются потребителям.

Сейчас открыт американский рынок. На американском континенте востребована наша инновационная продукция из базальтового волокна. Вообще, продукция на основе базальтового волокна — это очень перспективный сегмент рынка. Ассортиментная база продукции из базальтового волокна стремительно расширяется. Востребованы у потребителей новые ассортименты — сетки, конст­рукционные ткани, рубленое волокно — и более ранние разработки — иглопробивные мате­риалы из базальта. Благодаря слаженной работе НПЦ и коммерческой службы предприятия поступают заявки от потребителей на поставку ассортиментов продукции, над созданием которых мы работаем. На некоторые виды продукции есть уже годовые заказы.

Актуальные задачи

— Как рождаются идеи создания новых ассортиментов продукции?

— Чаще всего — из общения с потребителями. Непосредственные производители зачастую не знают, где и как в дальнейшем используется выработанная ими продукция. Эту информацию мы получаем во время переговоров с потенциальными потребителями. Понимая, какой дальнейшей переработке будет подвергаться продукция нашего предприятия, зная наш производственный и технологический потенциал, мы сами предлагаем разработать новые продукты, которые способны произве­сти. Соблюдая, конечно, взаимную выгоду.

— Сегодня стоит задача производить продукцию с большей добавленной стоимостью. Как она решается на предприятии?

— Это действительно важно и с точки зрения увеличения прибыли предприятия, и для расширения рынка сбыта продукции под маркой «Полоцк-Стекловолокно». К примеру, мы осваиваем технологию дублирования абразивных сеток. Продлив цикл переработки полуфабриката — сеток и тканей — на своем предприятии, мы, не теряя наших сегодняшних потребителей, сможем предложить этот продукт более мелким производи­телям, которые не имеют возможно­сти самостоятельно дублировать материалы и сейчас закупают их для своих производств у других поставщиков.

Выпуск всех стеклопластиковых изделий — это также производство конечной продукции. Расширяя ассортиментный перечень изделий из стеклопластика, мы увеличиваем производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня мы ведем отработку технологии производства стеклопластиковых труб методом намотки ровинга. Такие трубы — химически стойкие, выдерживают высокое давление, пригодны для применения в промышленности. И это тоже одно из перспективных направлений, как и вообще развитие производства конструкционных материалов.

Успех — в сотрудничестве

— В каких еще направлениях ведут работу специалисты НПЦ?

— Без участия НПЦ не запускаются в производство никакое оборудование, технология, ассортимент, сырьевой компонент. Большая работа проводится для расширения базы поставщиков сырья, материалов, оборудования. Альтернатива должна быть во всех этих вопросах. Конкуренция позволяет снижать закупочные цены на все, что обеспечивает бесперебойную работу производства. Все предложения поставщиков рассматривают специалисты НПЦ, проводят испытания, расчеты, и на их основании принимаются решения о заключении договоров и контрактов на дальнейшее сотруд­ничество.

Также тестируются данные проектирования реконструируемых объектов, переноса и размещения производственного оборудования, разрабатываются технические задания на закупку нового оборудования или модернизацию существующего.

Научно-практический центр — это коллектив, хоть и разделенный на различные направления деятельности, но сплоченный для достижения общего результата. Наша работа проходит в тесном контакте, исследования пересекаются и дополняют друг друга, и в этом — залог достижения успеха.