Фоторепортаж с праздника открытых дверей «Фариновская марка» — 2017

Фейерверк незабываемых эмоций, фонтан позитива и радуга отличного настроения — все это праздника открытых дверей «Фариновская марка» -2017. Полюбившийся всем велокарнавал с веселым велоквестом, волшебный парад детских колясок «Мамы в тренде», талант-шоу «Золотой голос Фариново», молодёжные «Гонки на выживание», красочный фестиваль от «Белхоли» подарили фариновцам и гостям праздника незабываемые впечатления, море красочных фотографий, которыми мы готовы поделиться. Смотрите и вспоминайте веселые выходные!

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