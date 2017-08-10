До добра не доведет

Статьей 64 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь) предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих ответственность. Пункт 17 ч.1 ст.64 УК Республики Беларусь предусматривает отягчающее обстоятельство — совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Надо отметить, что большое количество преступлений совершаются лицами именно в состоянии алкогольного опьянения. Вот и наш герой гр.П. попал на скамью подсудимых по этой причине.

Ранее он уже был судим за совершение преступлений, предусмотренных ст.174 УК Республики Беларусь (уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государ­ственном обеспечении) и ст.205 УК Республики Беларусь (тайное похищение имущества (кража)). А не так давно был осужден приговором суда Полоцкого района и г.Полоцка к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа (далее — ИУОТ) и штрафа в размере 365 рублей. Также к нему были применены в соответствии со ст.107 УК Республики Беларусь принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Так, в один из дней, возвращаясь домой с уголовно-исправительной инспекции Полоцкого РОВД, где отмечался в связи с отбыванием наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, он решил зайти в магазин, чтобы утолить жажду к алкоголю. Приобрел 2 бутылки вина «Добрый кум» объемом 0,7 литра и в считанные секунды выпил. Похрабрев, тайно похитил дорожный велосипед марки «Kellt», который был оставлен без присмотра у магазина «Доброном». Правда, вернуться на нем домой у него не получилось, так как был задержан сотрудниками органов внутренних дел для выяснения обстоятельств.

На вопрос, заданный в судебном заседании: «А могло ли все обойтись, если бы не употребляли алкоголь?», обвиняемый ответил: «Конечно же, да! Но побороть привычку с алкоголем не так уж и легко!».

Что же, алкоголь сделал свое дело! Гражданин П. осужден по ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь (тайное похищение имущества (кража), совершенное повторно) судом Полоцкого района и г.Полоцка к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также к нему были применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

В.С.МАЦИШИНА, стажер

на должности помощника

прокурора Полоцкого района.