Жительница Рудни Мария Казачёнок взялась за вышивку, выйдя на заслуженный отдых, взялась за вышивку

«Мона Лиза», «Ромео и Джульетта», «Неизвестная», «Подсолнухи»… Настоящая художественная галерея разместилась в доме в агрогородке Рудня, с виду самом обычном. Создает рукотворную красоту — стежок за стежком, крестик за крестиком — местная жительница Мария Казачёнок. Мария Павловна своим примером доказывает: поистине на пенсии жизнь только начинается.

Мария Павловна родилась и выросла в Рудне, сорок лет отработала на свинокомплексе совхоза «Банонь». А во второй половине из свинарок «переквалифицировалась»… в художницы. Иначе как живописными картинами ее произведения не назовешь. Вот они, натруженные сельские руки — с тонкой иголочкой и шелковистой ниточкой легко справляются!



Уйдя на заслуженный отдых, Мария Казачёнок взялась за вышивку — не сидеть же сложа руки. Рукодельничать-то с дет­ства умела, мама всему научила. В послевоенное время шиковать возможности не было, а украсить одежду любой девушке хотелось. Вот и вышивала Мария блузки да платья.

— Ткани специальной тогда не было, вышивали на мешковине, а то и на сетках для окон. Мулине тоже не было, использовала шерстяные ниточки, — вспоминает мастерица. Зато умеет она и вязать, и даже прядет сама…



Есть у Марии Павловны и еще одно заветное желание: вышить крестиком лик преподобной Евфросинии Полоцкой. Произведений духовной тематики у искусницы множество, однако больше всего нравится вышивать иконы. «Какое-то душевное вдохновение, спокойствие ощущаю», — поясняет она.

А вообще среди картин и порт­реты, и пейзажи, и жанровые сценки. Всего не упомнит сама рукодельница! Да и сколько работ вышила, точно уж не скажет: когда за сотню перевалило, со счета сбилась. Вот что Марии Казачёнок не сложно, так это подарки родным и друзьям придумывать. Свои произведения она щедро дарит — у детей, у близких стены все в картинах. Не раз проводились и ее персональные выставки в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста в г.п. Ветрино Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района.

Найти ее творения можно в России, Шотландии, Швеции. Случаются и курьезы: подарила Мария Павловна представителям шведской делегации икону — в аэропорту гости едва смогли доказать, что это не историческая ценность.



Своими умениями Мария Казачёнок не скупясь делится, как и картинами. Вязать могут все три ее дочери, а внучка Катя умеет вышивать. Вышивал и внук Саша, до того, как ушел в армию, а потом женился. Всего же у Марии Павловны три внука и две внучки, три правнучки и правнук.

Когда ребята приезжают в гости, всегда замечают, что на стенах появились новые вышитые картины. А у Марии Павловны горят глаза и «чешутся» руки — состояние, знакомое, наверное, каждой рукодельнице.

Захочешь — все успеешь, уверена Мария Павловна. И ведь получается! При том, что держит свиней, кур, огород возделывает, а до недавнего и за козой смотрела. Но хватает рукодельнице времени на все. С хозяйством справилась с утра — повышивала, на огороде занялась — опять присела с пяльцами. А ночью настает время стихов.

Пишет Мария Павловна и про природу, и про любовь, и про жизнь. «Стихи ни с того ни с сего пришли — и теперь остановки нет», — улыбается автор. И хотя Мария Павловна скромничает, произведения ее очень философские:

Люблю я поле,

где колосится рожь,

Такую красоту

нигде ты не найдешь.

Шумит оно,

как море над волной,

Колосья тихо шепчут

меж собой.

А глянешь вдаль —

синеют небеса.

Видна лишь поля полоса.

Раскинешь руки —

обнял бы весь мир!

И кто для нас его открыл?..

Стихотворений у Марии Казачёнок не одна тетрадь. Теперь мечта руднянской поэтессы — книгу напечатать. Впрочем, в клубе «Нотка поэзии» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста в г.п.Ветрино Территориального центра социального обслуживания населения Полоцкого района ее строчки и так знают и любят.

Варвара Морозова