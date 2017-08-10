На базе Полоцкого пограничного отряда начал работу традиционный военно-патриотический лагерь «Патриот»

Далеко не каждый парень 14-17 лет может похвастаться умением управляться с автоматом и чеканить шаг. А подростки полоцкого региона — с легкостью. Строевой подготовке, приемам с оружием и товарищеской выручке они учатся в традиционном военно-патриотическом лагере «Патриот» на базе Полоцкого пограничного отряда.

55 парней пока не дер­жат строй и не обладают выправкой — но всего лишь через несколько дней все изменится. Командиры и начальники строги, но справедливы, и научат всему, что необходимо будущим бойцам. Будут и поощрения, и наряды вне очереди… Это настоящая армия.

— После выпуска вас можно будет по праву назвать пограничниками. Будет интересно! — заверил во время торжественного открытия лагеря заместитель командира воинской части Алексей Буйнич.



Поздравили ребят с началом занятий представители Новополоцкого горисполкома и главный специалист Полоцкого районного комитета ОО «БРСМ» Инесса Шухлева. «Очень приятно, что пройти школу мужества вы можете именно в Полоцком пограничном отряде. Приобретите новых друзей, проведите время весело и с пользой!» — пожелала Инесса.

Жить в казарме, обедать в солдатской столовой, изучать оружие и технику, делить быт солдата-срочника — некоторые мальчишки уже знают, что их ждет: поступают в лагерь целенаправленно, уже не в первый раз. Так ребята готовят себя к службе, чтобы впоследствии стать настоящими защитниками Родины.



А педагоги отмечают, что в лагере парни становятся намного более дисциплинированными, меняют отношение к учебе и начинают видеть перспективы. Плюс ко всему — оздоравливаются и физически крепнут.

В программе работы лагеря «Патриот» — изучение истории Полоцкого пограничного отряда, военно-патриотическая игра «Зарница», посещение Музея боевой славы. Лучшие воспитанники побывают в гостях на пограничной заставе. И каждому из них будет о чем рассказать одноклассникам после летних каникул!