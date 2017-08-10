10 августа в Свято-Богоявленским соборе г.Полоцка состоялось торжество в честь 20-летия со дня хиротонии (посвящения) в епископы владыки Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского.

Сегодня, 10 августа, в Свято-Богоявленским соборе г.Полоцка состоялось торжество в честь 20-летия со дня хиротонии (посвящения) в епископы владыки Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского.

20 лет назад – в 1997 году – в этот день в Богоявленском кафедральном соборе Полоцка владыка Феодосий посвящен во епископа Полоцкого и Глубокского. Богослужение тогда возглавлял Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет.

Поздравить владыку с памятным днем сегодня собралось духовенство Полоцко-Глубокской епархии, настоятельница Спасо-Евфросиниевского монастыря игумения Евдокия с сестрами обители, председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук, руководители предприятий, организаций разных сфер г.Полоцка и Полоцкого района, представители исполнительной власти Новополоцка, Ушач, Глубокого, прихожане храма.

День юбилея начался с Божественной литургии, после которой был отслужен благодарственный молебен и чин поздравления с многолетием виновнику торжества.

Подробности о состоявшемся событии читайте в ближайших номерах газеты «Полацкі веснік».