Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и председательПолоцкого райсовета депутатов Иосиф Грибович поздравляют работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!

Строителей Полотчины отличают профессионализм, ответственность и созидательная работа. Мы гордимся вашим трудом, от которого напрямую зависит качество жизни. Особые слова благодарности адресуем ветеранам отрасли, самоотверженность которых служит примером для молодежи.

Желаем всем здоровья, жизненного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родной Полотчины!

Николай ШЕВЧУК,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ,

председатель Полоцкого

райcовета депутатов.