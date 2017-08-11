Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и председательПолоцкого райсовета депутатов Иосиф Грибович поздравляют работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником
11.08.2017   //   Автор:   //   На контроле у власти   //   Нет комментариев   //   10 Views

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строителей Полотчины отличают профессионализм, ответственность и созидательная работа. Мы гордимся вашим трудом, от которого напрямую зависит качество жизни. Особые слова благодарности адресуем ветеранам отрасли, самоотверженность которых служит примером для молодежи.
Желаем всем здоровья, жизненного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родной Полотчины!

Николай ШЕВЧУК,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф ГРИБОВИЧ,
председатель Полоцкого
райcовета депутатов.

«Полацкі веснік»
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