Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и председательПолоцкого райсовета депутатов Иосиф Грибович поздравляют работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем строителя!
Строителей Полотчины отличают профессионализм, ответственность и созидательная работа. Мы гордимся вашим трудом, от которого напрямую зависит качество жизни. Особые слова благодарности адресуем ветеранам отрасли, самоотверженность которых служит примером для молодежи.
Желаем всем здоровья, жизненного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо родной Полотчины!
Николай ШЕВЧУК,
председатель
Полоцкого райисполкома,
член Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь.
Иосиф ГРИБОВИЧ,
председатель Полоцкого
райcовета депутатов.