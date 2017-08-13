13 августа полоцкие строители отмечают профессиональный праздник

Никакой стройке не обойтись без добротного, грамотного проекта. Можно сказать, что качест­венный проект — уже половина успеха. В ГП «Управление капитального строительства г.Полоцка» важную задачу по изготовлению проектной документации и осуществлению автор­ского надзора выполняет коллектив отдела проек­тирования, который возглавляет Андрей Боровик.

Ранее Андрей Михайлович Боровик работал главным архитектором г.Полоцка и потому его имя, а также высокий профессионализм и творческий подход хорошо известны полочанам. В настоящее время команда специалистов отдела, который был создан в 2010 году, вносит свой вклад в развитие строительной отрасли нашего региона.

— Начинали с разработок градостроительной докумен­тации, с объектов по рекон­струкции и капитальному ремонту — зданий Полоцкого гор­исполкома, По­лоцкой детской школы искусств, Полоцкой детско-юношеской спортивной школы, ряда иных объектов социального назначения, — рассказывает руководитель отдела. — Расширить возможности нам позволило получение квалификационного аттестата третьей категории, лицензии на осуществление деятельности в области проектирования газоснабжения. Мы выполняем функции генерального подрядчика, разрабатываем градостроительную документацию по индивидуальной застройке территорий. За счет привлечения специалистов всех направлений в области проектирования гражданского строительства принимаем в работу объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. У нас трудятся конструкторы, инженеры по водоснабжению, отоплению, газо- и электроснабжению, специалисты по разработке генеральных планов и сметной документации.



Строительство зданий и сооружений, их ремонт и реконст­рукция — дело серьезное. И соблюдение всех норм гарантирует надежность, безопасность конструкций, правильное функционирование инженерных сетей и энергономичность объектов в целом. Для этого и трудятся проектировщики.

Результат недавней работы коллектива отдела проектирования ГП «УКС г.Полоцка» — это проект капитального ремонта яслей-сада №14 по улице Ф.Скорины, 4а. Еще один из его объектов, недавно сданных в эксплуатацию, — реконструкция казармы по ул.Вологина под многоквартирный жилой дом. Также специалисты отдела ведут авторский надзор за объектом «Строительство храма в г.Глубокое». По предложению Полоцко-Глубок­ской епархии разработан проект духовно-просветительского

центра с храмом Архангела Михаила в Новополоцке, при выделении финансирования будут продолжены работы по проектированию такого скорбного, но необходимого объекта, как

кладбище «Восточное».



— Тесно сотрудничаем с КУП «ЖКХ г.Полоцка», — включается в разговор главный инженер проекта Татьяна Королёва. — Капитальные ремонты кровель, инженерных сетей жилых домов — везде нужны проекты. Стараемся учитывать все недочеты, которые обозначились в процессе длительной эксплуатации. Обращаются к нам и частные лица — например, по поводу проектов реконст­рукции квартир под торговые объекты.



В настоящее время в ГП «УКС г.Полоцка» разработан и уже проходит экспертизу проект на установку у Софийского собора памятного знака «Полоцк — колыбель белорусской государственно­сти». Открытие памятного знака должно состояться в рамках празднования Дня белорусской письменности в Полоцке. Скульп­торы определились с художественной формой, идут работы по отливке на скульп­турном комбинате, проектировщики, которые уже подготовили эскизы по благоустройству, вовлечены в обсуждение технических решений по установке скульптуры. При этом им следует учесть пожелание заказчика о том, чтобы строительные работы были минимальными, и тот факт, что это берег реки, и что памятник внушительных размеров (общая высота монумента составит более 5 м). Проведены геодезиче­ские изыскания, для правильных расчетов по устройству фундамента приглашались геологи… Такой вот совместный труд по интересному и, безусловно, очень ответственному проекту.

Коллектив отдела проектирования в рамках подготовки к предстоящему празднику по просьбе районной власти еще в конце прошлого года разрабатывал ряд эскизных предложений — и по реконструкции площади Франциска Скорины, и по световому решению фасадов зданий, выходящих на центральные улицы… Все это — подтверждение тому, что, несмотря на все нормы, правила и заданные алгоритмы, работа у проектировщиков творческая, и к городу, в котором трудятся, они относятся

с любовью.

…В календаре праздничных и памятных дат нет Дня проектировщика, а потому свой профессиональный праздник специалисты отдела проектирования ГП «УКС г.Полоцка» по праву празднуют со всеми строителями страны. И, как заметили Андрей Боровик и Татьяна Королёва, самое ценное из всех пожеланий, какие только могут быть, — это пожелание побольше работы и интересных заказов!