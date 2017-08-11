Жилые помещения коммерческого использования
Жилые помещения коммерческого использования:
1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 35.
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,4 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное.
Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента);
2. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 39.
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,7 кв.м., жилая площадь 17,3 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное.
Размер платы за пользование – 78 рублей 57 копейки (без учета понижающего коэффициента);
3. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 74.
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,7 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное.
Размер платы за пользование – 78 рублей 57 копейки (без учета понижающего коэффициента);
4. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 75.
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное.
Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента);
5. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 106.
Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.
Уровень благоустройства – благоустроенное.
Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента).
Срок обращения – 15 календарных дней со дня размещения информации