Жилые помещения коммерческого использования
11.08.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   7 Views

Жилые помещения коммерческого использования:

1. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 35.

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,4 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное.

Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента);

2. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 39.

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,7 кв.м., жилая площадь 17,3 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное.

Размер платы за пользование – 78 рублей 57 копейки (без учета понижающего коэффициента);

3. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 74.

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,7 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное.

Размер платы за пользование – 78 рублей 57 копейки (без учета понижающего коэффициента);

4. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 75.

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное.

Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента);

5. Адрес: г. Полоцк, пр-т Мира, д. 2А, кв. 106.

Количественный и качетсвенный состав: однокомнатная квартира; общая площадь 42,9 кв.м., жилая площадь 17,2 кв.м.

Уровень благоустройства – благоустроенное.

Размер платы за пользование – 78 рублей 94 копейки (без учета понижающего коэффициента).

Срок обращения – 15 календарных дней со дня размещения информации

«Полацкі веснік»
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