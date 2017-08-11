Вчера был завершен значительный объем работ по ремонту здания Полоцкого зонального узла электриче­ской связи

Приближение праздника мы ощущаем по заметному обновлению фасадов зданий, па­мятников истории и культуры, мест отдыха, торговых объектов… Вчера был завершен значительный объем работ по ремонту здания Полоцкого зонального узла электриче­ской связи, который длился около 2-х месяцев.

Как рассказал начальник Полоцкого ЗУЭС Александр Сушко, фасад здания, расположенного в самом центре праздничных событий, рядом с площадью Франциска Скорины, обновлен и со стороны проспекта, и со стороны дворовой территории, выходящей на улицу Нижне-Покровскую. Он полностью оштукатурен, покрашен, заменены все окна на пластиковые.

У главного входа сохранены и выделены архитектурные элементы лепнины исторического здания «Телеграф-почта-телефон».

Все входные двери заменены на новые, современные. Построен новый забор с двух сторон, преобразилась и дворовая территория — уложен тротуарный камень, оборудована зона отдыха для работников. Будет выполнена подсветка здания, установлены две велопарковки — у входа в здание для посетителей и во дворе для работников. По разработанному дизайн-проекту, соответствующему всем современным требованиям, проведена реконструкция сервисного центра, открытие которого состоялось вчера (Прим.ред.: об этом событии наша газета расскажет в ближайшее время). На лестничных маршах внутри здания появились современные поручни для удобств посетителей. Все работы выполнены за счет средств «Белтелекома».

Новизна, обновление ощущаются сегодня на многих объектах. Возле Зонального государ­ст­венного архива в г.Полоцке, например, можно увидеть ремонтников ООО «САНТЛ», которые делают отмосток вокруг здания, ремонт крыльца запасного служебного выхода. На главной аллее по проспекту Франциска Скорины проводится санитарная обрезка деревьев, обновлена по­белка стволов, устанавливаются новые цве­точные формы.

А вы заметили, как благоухают сейчас цветы, высаженные трудолюбивыми руками озеленителей? Полоцк и полочане готовятся к празднику!