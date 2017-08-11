Вчера был завершен значительный объем работ по ремонту здания Полоцкого зонального узла электрической связи
Приближение праздника мы ощущаем по заметному обновлению фасадов зданий, памятников истории и культуры, мест отдыха, торговых объектов… Вчера был завершен значительный объем работ по ремонту здания Полоцкого зонального узла электрической связи, который длился около 2-х месяцев.
Как рассказал начальник Полоцкого ЗУЭС Александр Сушко, фасад здания, расположенного в самом центре праздничных событий, рядом с площадью Франциска Скорины, обновлен и со стороны проспекта, и со стороны дворовой территории, выходящей на улицу Нижне-Покровскую. Он полностью оштукатурен, покрашен, заменены все окна на пластиковые.
У главного входа сохранены и выделены архитектурные элементы лепнины исторического здания «Телеграф-почта-телефон».
Все входные двери заменены на новые, современные. Построен новый забор с двух сторон, преобразилась и дворовая территория — уложен тротуарный камень, оборудована зона отдыха для работников. Будет выполнена подсветка здания, установлены две велопарковки — у входа в здание для посетителей и во дворе для работников. По разработанному дизайн-проекту, соответствующему всем современным требованиям, проведена реконструкция сервисного центра, открытие которого состоялось вчера (Прим.ред.: об этом событии наша газета расскажет в ближайшее время). На лестничных маршах внутри здания появились современные поручни для удобств посетителей. Все работы выполнены за счет средств «Белтелекома».
Новизна, обновление ощущаются сегодня на многих объектах. Возле Зонального государственного архива в г.Полоцке, например, можно увидеть ремонтников ООО «САНТЛ», которые делают отмосток вокруг здания, ремонт крыльца запасного служебного выхода. На главной аллее по проспекту Франциска Скорины проводится санитарная обрезка деревьев, обновлена побелка стволов, устанавливаются новые цветочные формы.
А вы заметили, как благоухают сейчас цветы, высаженные трудолюбивыми руками озеленителей? Полоцк и полочане готовятся к празднику!