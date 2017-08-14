На Полотчине прошли 5-е областные соревнования (с международным участием) легавых собак по болотной дичи

XXI век — эпоха гаджетов и технологий. Расстояния мы преодолеваем на автомобилях, поездах и самолетах, общаемся друг с другом по сотовой связи, а пищу «добываем» в супермаркетах… Однако и в наше время есть люди, готовые пройти пешком десятки километров, отказавшись от всех благ цивилизации, как говорится, «не корысти ради». Для современных охотников добыча зверя и птицы вряд ли является насущной необходимо­стью. Охота для них — увлечение, удовольствие и… неотъемлемая часть жизни, в которой значительную роль играют четвероногие друзья — охотничьи собаки.

Именно они недавно соревновались в охотничьих угодьях рядом с деревней Полота, демонстрируя лучшие навыки. Здесь прошли 5-е областные соревнования (с международным участием) легавых собак по болотной дичи, в которых приняли участие лучшие представители разных пород из Беларуси и России.

Легавые собаки — особый вид. В стародавние времена, когда еще не было охотничьих ружей, стрелять из лука маленьких птиц было невозможно, и тогда на помощь приходили охотничьи собаки, задачей которых было найти птицу и указать на нее хозяину. Орудием охотника становилась сеть. Собака, во избежание запутывания, должна была лечь. Именно от глагола «лежать» произошло определение «легавая». К этому виду относятся английский, ирландский и шотландский сеттеры, курцхаар, дратхаар, штихельхаар, выжла, эпаньоль бретон, а королем легавых считается английский пойнтер. Лучшие представители этих пород и отстаивали первенство на соревнованиях.

Охота на болотную дичь считается довольно сложным видом. Чтобы стать успешным охотником, необходимо иметь хорошо натренированную собаку и колоссальные навыки стрельбы (во всех случаях она происходит влет). Болотную дичь еще называют красной или благородной. Ее представители — бекас, дупель, гаршнеп — водятся в полоцких болотах. Впрочем, выстрелов в тот день не было. Свои охотничьи навыки демонстрировали собаки.

Авторитетные эксперты оценивали четвероногих охотников по 13 позициям. В их числе — умение найти и поднять птицу на крыло, дальность, на которой собака учуяла птицу, правильность хода, постановка и по­слушание и даже стиль. Оказывается, если, к примеру, сеттер проявит себя как выжла, это сочтут моветоном и снимут его с дистанции. Вот такие жесткие критерии!



Председатель оргкомитета соревнований Геннадий Коробов, кандидат медицинских наук, доцент Витебского медицинского университета, охотой увлечен всерьез. Рассказывать о ней он может бесконечно. На соревнования Геннадий Дмитриевич приехал с красавцем-псом, Комплекс­ным чемпионом Беларуси курцхааром Террас Килви Филом, проще именуемым Филей. Молодой, энергичный пес был готов по первой команде устремиться на поиски дичи, но ждал в машине своего звездного часа.

А курцхаар Верна Виталия Варивончика , который приехал на соревнования из Молодечно, уже успел проявить себя и получил диплом III степени. Виталий не скрывал эмоций: «Какой азарт! Это — ре­альная жизнь. Ни один гаджет не подарит такого удоволь­ствия, которое мы получаем, общаясь с природой».



Были в числе участников соревнований и представительницы прекрасного пола. Татьяна Коркоцкая — жительница столицы. На наш вопрос о столь необычном для женщины увлечении она ответила с улыбкой: «По наследству досталось». Охотником был отец, который не раз брал ее на охоту. Собака Люк, немецкий дойчдратхаар, хотя еще довольно молода, является Гранд-чемпионом Беларуси. Он снисходительно позволил себя по­гладить по царственной голове, хотя перед стартом испытывал серьезное волнение.

С родителями на соревнования приехали и дети. Женечка Калач (фото 3) не отходила от своей собачки — щенка дратхаара Алине. Она призналась, что охотой увлекается папа, и со­бака у них не одна, а эта малышка — ее любимица.

…В ходе королевской охоты ни одна из птиц не пострадала. А собаки, проявившие себя наилучшим образом, получили заслуженные награды, которые стали еще одним шагом к присвоению престижных титулов.