14 августа начинается Успенский пост

Успенский пост установлен перед праздником Успения Божией Матери. Его продолжительность — две недели — с 14 до 28 августа. Этот пост известен с древних времен христианства. В дни Успенского поста Православная Церковь призывает христиан к духовному преображению и подражанию Пресвятой Богородице, которая перед Своим переселением в мир Небесный непрестанно пребывала в посте и молитве.

Успенский пост приходится на два праздника, известных в первую очередь по своим народным названиям — Происхождение (изнесение) Честных Древ Живо­творящего Креста Господня (Медовый Спас) — 14 августа, Преображение Господне (Яблочный Спас) — 19 августа.

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был уста­новлен в IX веке в Константинополе. Каждый год часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церк­ви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и совершали освящение воды. В течение двух недель с этой святыней ходили по всему городу и служили литии «для освящения мест и для отвращения болезней». В настоящее время в воспоминание об этом событии на праздничном богослужении выносится Крест для поклонения. В день праздника по окончании Литургии служится водосвятный молебен и совершается освящение меда нового сбора.

Пост духовный тесно соединяется с постом телесным. В посте телесном на первом плане — воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи; в посте духовном — воздержание от греховных наклонностей и увеселительных мероприятий. Опыт поста помогает христианам утвердиться в духовной жизни.