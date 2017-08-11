«Призовут ли в армию Республики Беларусь моего племянника, если у него будет двойное гражданство с Россией?»

«Призовут ли в армию Республики Беларусь моего племянника, если у него будет двойное гражданство с Россией?» О.Ковзель.

Как проинформировал военный комиссар Полоцкого, Россонского районов и г.Новополоцка А.Е.Скользаев, правовые и организационные основы исполнения гражданами Республики Беларусь воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь), а также основания и условия освобождения от нее определены Законом Республики Беларусь «О воин­ской обязанности и воинской службе» (далее — Закон).

Так, статьей 4 Закона определено, что воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее исполнению, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и иных убеждений. Воинская обязанность не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Беларусь.

На основании вышеизложенного наличие у гражданина Республики Беларусь, двойного гражданства не освобождает его от исполнения воинской обязанности в Республике Беларусь, в связи с этим он может быть призван на срочную военную службу, в резерве в порядке, установленном законом.