Нужно ли иметь права на управление мотоблоком?

«Нужно ли иметь права на управление мотоблоком, купленным для дачного участка? Преду­смотрено ли наказание за управ­ление мотоблоком на проселочной дороге в состоянии алкогольного опьянения?»

М.А.Цыбин.

Как проинформировал

Вриод начальника Огаи Полоцкого РОВД Д.Н.Куксёнок, согласно дей­ствующему законодательству, получение водительского удо­стоверения для управления мотоблоком не требуется.За управление мотоблоком лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.