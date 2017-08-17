18 и 19 августа будет оживленно на берегу озера Белое пройдет полоцкий районный туристический слет.

18 и 19 августа будет оживленно на берегу озера Белое (Гомельский сельсовет), где пройдет районный туристический слет.

В традиционном мероприятии примут участие команды организаций и учреждений г.Полоцка и Полоцкого района.

Туристы проведут два дня в полевых условиях, будут соревноваться в плавании, беге, езде на велосипеде, стрельбе. Среди особенных испытаний турслета-2017 — конкурсы «По дрова» и «Дранікі на калодзе». Жюри выявит самых ловких рубщиков дров и талантливых поваров. В преодолении всех препятствий турслета успех будет сопутствовать самым сплоченным и дружным командам. Вы готовы вступить в борьбу за победу? Поторопитесь, заявки на участие принимаются до 16 августа по тел./факс: 42-30-62 , 46-40-46, на электронный адрес: fskpolotsk@mail.ru, или по адресу: г.Полоцк, проспект Ф.Скорины, д.10,

кабинет №314 (3-й этаж).