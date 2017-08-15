К празднованию Дня белорусской письменности преображается железнодорожный вокзал станции Полоцк

Преображается к предстоящему празднику, на который ожидается приезд множества гостей, и железнодорожный вокзал станции Полоцк. Через «врата» нашего города в сутки «оборачивается» до 5 тысяч пассажиров, и свое первое впечатление о Полоцке приезжающие получают именно здесь.

У главного инженера станции Полоцк УП «Витеб­ское отделение Белорусской железной дороги» Вадима Казьмина каждый день начинается с осмотра хода ремонтных работ. А объем их запланирован немалый.

Это текущий ремонт фасадов 5 зданий: железнодорожного вокзала, билетных касс (нового здания вокзала), багажного отделения и двух производ­ственных зданий. Все они находятся у перрона, а значит, создают общую картину для приезжающих и проезжающих пассажиров. «Ремонт, заказчиком которого выступает Витебская дистанция гражданских сооружений, — поясняет Вадим Сергеевич, — заключается в нанесении армирующей стеклосетки, оштукатуривании и покраске фасадов. В новом здании вокзала ремонтируем крыльцо и пандус со стороны города, меняем двери — они станут распашными, двуполыми с двух сторон — от города и перрона, создавая безбарьерную среду. Выравниваем плитку на перроне, по­явились новые указатели на платформах.

Также у исторического здания железнодорожного вокзала появится светоди­одная подсветка, у нового — несколько позже». Ремонт ведется и в здании билетных касс: замена потолочных плит, покраска стен, частичная замена плиточного покрытия лестничного марша на 2-й этаж. Поставлена задача — завершить все ремонтные работы до 20 августа. Как сообщила начальник железнодорожного вокзала ст. Полоцк Валентина Поддубная, в здании вокзала обновятся информационные стенды, все они будут на белорусском языке, согласно единым требованиям БЖД.

Идя навстречу пожеланиям пассажиров, особенно тех, кто приезжает из других республик, — у камеры хранения будет оборудован терминал, чтобы можно было рассчитаться за услугу банковской карточкой. Недавно на вокзале у пассажиров появилась возможность пользоваться беспроводной сетью Wi-Fi бесплатно. А еще забота работников вокзала — ухаживать за цветочными клумбами на перроне, которые придают эстетичный вид и дарят настроение каждому пассажиру.