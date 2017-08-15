с чем обратился гражданин?

Прокуратурой Полоцкого района проведено обобщение практики работы по исполнению законодательства об обращениях граждан и юридических лиц за 1 полугодие.

В 1 полугодии 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число по­ступивших обращений в прокуратуру Полоцкого района увеличилось с 296 до 317 (+7,1%). От физических лиц по­ступило 278 обращений, в 1 полугодии 2016 года — 240 обращений, что на 38 обращений больше (+15,8%).

Рост количества обращений по-прежнему свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия граждан к органам прокуратуры.

Вместе с тем, необходимо помнить, что обращения в органах проку­ратуры рассматриваются в соответ­ствии с наделенной законодательством компетенцией. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции органов прокуратуры, направляются в соответствии с законодательством для рассмотрения в уполномоченные органы, либо заявителю разъясняется о том, в какой орган ему необходимо обра­титься самостоятельно.

Так, непосредственно прокуратурой Полоцкого района в 1 полугодии 2017 года рассмотрено по существу 169 обращений физических лиц, что на 16 обращений больше аналогичного периода прошлого года (+10,5%).

В другие органы направлено 99 обращений, что составляет 32% от поступивших обращений данной категории. В основном такие обращения направлялись для рассмотрения в Полоцкий межрайонный отдел След­ственного комитета, Полоцкий рай­онный отдел внутренних дел.

Также необходимо отметить, что Указом Президента Республики Беларусь от 15.10.2007 г. №498 утвержден перечень госорганов, иных органи­заций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Таким образом, при подготовке обращений заявителям необходимо руководствоваться указанным перечнем.

Полностью удовлетворено в 1 полугодии 2017 года 16 обращений граждан, что составляет 9,5% от общего числа рассмотренных обращений.

На 30,4% снизилось количество поступивших в 1 полугодии 2017 года в прокуратуру обращений субъектов хозяйствования. Таких обращений поступило 39, тогда как в 1 полугодии 2016 года их было 56.

Рассмотрено из них непосред­ственно прокуратурой Полоцкого района 36 обращений, в 1 полугодии 2016 года было рассмотрено 51 обращение. Основную массу обращений субъектов хозяйствования составляют ходатайства о предъявлении исковых заявлений в Экономический суд Витебской области.

Полностью удовлетворено в 1 полугодии 2017 года 25 обращений субъектов хозяйствования.

Виталий Потанейко,

старший помощник прокурора

Полоцкого района.