Полотчину с официальным визитом посетил посол Республики Молдова в Беларуси

Главное — даже не экономика, а просто человеческие отношения. К такому заключению пришли представители двух стран — Беларуси и Молдовы — во время официального визита на Полотчину посла Республики Молдова в Беларуси Виктора Сорочана. В древней сто­лице страны гостя приветствовал первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко .

Виктор Сорочан послом назначен около трех месяцев назад, и сейчас продолжаются деловые поездки по регионам Беларуси, знакомство с предприятиями, климатом бизнес-среды, изучение вопросов молдавской диаспоры.



На встрече Сергей Лейченко и Виктор Сорочан, а также их коллеги обсудили в первую очередь вопросы экономики, сельского хозяйства, производства. Глава дипмиссии сообщил, что на конец сентября в столице запланировано проведение фестиваля вина с дегустацией, продажей, возможностью заключения контрактов и культурной программой.

Сергей Лейченко с удовольствием принял предложение провести подобный праздник и в нашем регионе — а возможно, и сделать его традиционным. Такие мероприятия будут содей­ствовать увеличению товарооборота между двумя странами. Той же цели послужило знакомство гостей с работой Полоцкого винодельческого завода.

Кроме того, в этом году рассматривается открытие регулярного авиарейса Минск-Кишинёв, после чего и логистические, и просто дружеские связи Беларуси и Молдовы, несомненно, укрепятся.



Как отметил Виктор Сорочан, отношения будут более эффективными, если Молдове удаст­ся установить прямые связи с регионами Беларуси. «Создание совместных производств позволит задействовать людей с обеих сторон, выпускать новую продукцию. Мы готовы поставлять фрукты, овощи, другие виды сырья, чтобы на ваших предприятиях производить то, что нужно рынкам третьих стран», — подчеркнул посол, добавив, что его соотечественникам интересен белорусский опыт выхода на китайский

рынок.

Глава дипмиссии от имени членов молдавских диаспор поблагодарил белорусов за созданные условия: «Жить в Беларуси хорошо!» — говорят молдаване. А немногие спорные вопросы постепенно решаются и снимаются с повестки дня.

В свою очередь Сергей Лейченко заверил, что полочане будут оказывать всемерную поддержку молдавским коллегам: от информационной до технологической. Сергей Дмитриевич познакомил гостей с городом — основателем белорусской государственности, рассказал о его истории, социально-экономическом положении, культуре, напомнил, что молдавский город Бэлць является одним из побратимов Полоцка.