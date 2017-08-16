Полоцкая цент­ральная городская больница приобрела видеокольпоскоп нового поколения

В Государственной программе демографической безопасности онкопатология выделена в отдельное направление. И это не случайно: каждый третий выявленный случай рака женской репродуктивной системы, к сожалению, обнаруживается в запущенной стадии. Не секрет, что вероятность излечения заболевания, пока оно еще не развилось, значительно выше, поэтому ранней диагностике придается особое значение.

Администрация Полоцкой цент­ральной городской больницы уделяет значительное внимание внедрению прогрессивных медицинских технологий и приобретению нового современного оборудования, которые являются важнейшим инструментом в успешной реализации стратегии демографической безопасности. Одним из значимых шагов в этом направлении стало приобретение видеокольпоскопа нового поколения.

Заведующий Центральной городской поликлиникой, депутат областного Совета депутатов Светлана Одинцова, определяя приоритет в развитии данного направления в учреждении здравоохранения, руководствовалась исключительной актуальностью проблемы, которую красноречиво подтверждают цифры статистики: в полоцком регионе 57,5 тысячи женщин, из них примерно 46% — фертильного возраста. При профилактических осмотрах ежегодно выявляется более 14% гинекологической патологии. Это — достаточно много. Новый аппарат позволит более качественно диагностировать заболевания на ранних стадиях, что обусловливает их эффективное лечение и, соответственно, благоприятный прогноз.

«Преимущества этого метода в том, что с помощью аппарата в 30-кратном увеличении можно увидеть патологию на самых ранних стадиях. Аппарат позволяет сохранять изображение в формате видео и фото, архивировать данные и просле­живать в динамике процесс лечения. А еще пациент получит возможность сам на экране увидеть обнаруженную проблему, и это, безусловно, способствует осознанию того, как важно своевременно и в полном объеме выполнять назначения врача. Имея мотивацию к лечению, победить болезнь значительно проще», — убеждена заведующая женской консультацией Светлана Прокопенко.

Приняв участие в открытии обновленного кабинета видеокольпоскопии, главный врач Центральной городской больницы Александр Гудков отметил:

«В настоящее время существует проблема диагностики визуальных форм рака, в ча­стности, рака шейки матки. Оборудо­вание, которым был раньше оснащен кабинет, удовлетворяло требованиям своего времени, а сегодня технологии шагнули далеко вперед. Время диктует другие подходы к диагностике, и мы делаем все, чтобы им соответствовать. Уверен, что отныне диагностика такой грозной болезни, как рак, будет проводиться своевременно, онкопатологию и заболевания, которые предшествуют ей, мы сможем обнару­живать на самых ранних стадиях, и это будет залогом их эф­фективного излечения. Новый аппарат приобретен за счет средств, выделенных из районного бюджета. Отрадно, что власть уделяет внимание сфере здравоохранения, такая поддержка позволяет развиваться и идти в ногу с современными технологиями».

Прием в кабинете патологии шейки матки будет вести опытный врач акушер-гинеколог Людмила Перевалова.

Она прошла соответствующую подготовку и убеждена, что отныне в женской консультации Центральной городской

поликлиники есть все необходимое для того, чтобы выявлять предраковые и онкологические заболевания.

Приобретение и установка нового оборудования — значительный шаг по реализации Государственной программы демографической безопасности в целом, а в частности, оно будет помогать каждой из жительниц полоцкого региона сохранять здоровье и быть уверенной в том, что в союзе с врачами все болезни можно преодолеть.