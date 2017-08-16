Полоцкая центральная городская больница приобрела видеокольпоскоп нового поколения
В Государственной программе демографической безопасности онкопатология выделена в отдельное направление. И это не случайно: каждый третий выявленный случай рака женской репродуктивной системы, к сожалению, обнаруживается в запущенной стадии. Не секрет, что вероятность излечения заболевания, пока оно еще не развилось, значительно выше, поэтому ранней диагностике придается особое значение.
Администрация Полоцкой центральной городской больницы уделяет значительное внимание внедрению прогрессивных медицинских технологий и приобретению нового современного оборудования, которые являются важнейшим инструментом в успешной реализации стратегии демографической безопасности. Одним из значимых шагов в этом направлении стало приобретение видеокольпоскопа нового поколения.
Заведующий Центральной городской поликлиникой, депутат областного Совета депутатов Светлана Одинцова, определяя приоритет в развитии данного направления в учреждении здравоохранения, руководствовалась исключительной актуальностью проблемы, которую красноречиво подтверждают цифры статистики: в полоцком регионе 57,5 тысячи женщин, из них примерно 46% — фертильного возраста. При профилактических осмотрах ежегодно выявляется более 14% гинекологической патологии. Это — достаточно много. Новый аппарат позволит более качественно диагностировать заболевания на ранних стадиях, что обусловливает их эффективное лечение и, соответственно, благоприятный прогноз.
«Преимущества этого метода в том, что с помощью аппарата в 30-кратном увеличении можно увидеть патологию на самых ранних стадиях. Аппарат позволяет сохранять изображение в формате видео и фото, архивировать данные и прослеживать в динамике процесс лечения. А еще пациент получит возможность сам на экране увидеть обнаруженную проблему, и это, безусловно, способствует осознанию того, как важно своевременно и в полном объеме выполнять назначения врача. Имея мотивацию к лечению, победить болезнь значительно проще», — убеждена заведующая женской консультацией Светлана Прокопенко.
Приняв участие в открытии обновленного кабинета видеокольпоскопии, главный врач Центральной городской больницы Александр Гудков отметил:
«В настоящее время существует проблема диагностики визуальных форм рака, в частности, рака шейки матки. Оборудование, которым был раньше оснащен кабинет, удовлетворяло требованиям своего времени, а сегодня технологии шагнули далеко вперед. Время диктует другие подходы к диагностике, и мы делаем все, чтобы им соответствовать. Уверен, что отныне диагностика такой грозной болезни, как рак, будет проводиться своевременно, онкопатологию и заболевания, которые предшествуют ей, мы сможем обнаруживать на самых ранних стадиях, и это будет залогом их эффективного излечения. Новый аппарат приобретен за счет средств, выделенных из районного бюджета. Отрадно, что власть уделяет внимание сфере здравоохранения, такая поддержка позволяет развиваться и идти в ногу с современными технологиями».
Прием в кабинете патологии шейки матки будет вести опытный врач акушер-гинеколог Людмила Перевалова.
Она прошла соответствующую подготовку и убеждена, что отныне в женской консультации Центральной городской
поликлиники есть все необходимое для того, чтобы выявлять предраковые и онкологические заболевания.
Приобретение и установка нового оборудования — значительный шаг по реализации Государственной программы демографической безопасности в целом, а в частности, оно будет помогать каждой из жительниц полоцкого региона сохранять здоровье и быть уверенной в том, что в союзе с врачами все болезни можно преодолеть.