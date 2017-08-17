В Полоцке завершилась областная молодежная стройка

10 ребят из Полоцкого государственного экономиче­ского колледжа трудились на областной молодежной стройке, которой в нашем городе была признана реконструкция дороги по улице Зыгина. Студенческий отряд «Аграрочка» имени 23-х гвардейцев-григорьевцев, сформированный Полоцким РК ОО «БРСМ», занимался благоустройством зеленой зоны.

— Живу в этом микрорайоне, и мне приятно, что появилась к празднованию Дня белорусской письменности возможность принять участие в облагораживании территории, поэтому и работал с особым удовольствием, — признался командир отряда Дмитрий Драган.

А вот комиссар отряда Денис Маевский рассказал, что в студенческом отряде трудится уже не первый год, прошлым летом был занят в ПУ «Полоцкгаз».

Узнав, что в Полоцке будет открыта областная молодежная стройка, Денис сразу вызвался поработать.

Парни ответственно подошли к выполнению поставленной задачи и метр за метром выравнивали землю и засевали травой, так что совсем скоро мы увидим, как к празднику зазеленеет ровным ковром газон.

Руководство филиала «ДСУ №2» ОАО «Дорожно-строительный трест №1» довольно работой студенческого отряда.

— Парни исполнительные, утром дали им задание, обо­значили фронт работ, и они трудятся, — отметил мастер строительно-монтажных работ Игорь Дедюлин.

Молодые люди занимались благоустройством родного города, понимая, что благодаря их стараниям молодой микрорайон станет краше и уютнее. А прохожим будет приятно бежать по делам или прогуливаться вдоль ровного зеленого газона.



P.S. Студотрядовцы рассказали, как на только что выровненном и засеянном ими участке появляются тропинки, натоптанные слишком занятыми и «спешащими» горожанами, у которых совершенно нет времени дойти до пешеходного перехода, и куда удобнее бежать через дорогу, нарушая Правила дорожного движения и вы­скакивая на зеленую зону. Парни пытались делать замечания, но от них лишь от­махивались. А ведь для нас, полочан, все делается.

За десять дней студотрядовцы благоустроили бо­лее 600 метров зеленой зоны по улице Зыгина.