В Полоцке завершилась областная молодежная стройка
17.08.2017   //   Автор:   //   Молодежь, Полоцк - молодежная столица-2017   //   Нет комментариев   //   50 Views

10 ребят из Полоцкого государственного экономиче­ского колледжа трудились на областной молодежной стройке, которой в нашем городе была признана реконструкция дороги по улице Зыгина. Студенческий отряд «Аграрочка» имени 23-х гвардейцев-григорьевцев, сформированный Полоцким РК ОО «БРСМ», занимался благоустройством зеленой зоны.

— Живу в этом микрорайоне, и мне приятно, что появилась к празднованию Дня белорусской письменности возможность принять участие в облагораживании территории, поэтому и работал с особым удовольствием, —  признался командир отряда Дмитрий Драган.
А вот комиссар отряда Денис Маевский рассказал, что в студенческом отряде трудится уже не первый год, прошлым летом был занят в ПУ «Полоцкгаз».
Узнав, что в Полоцке будет открыта областная молодежная стройка, Денис сразу вызвался поработать.
Парни ответственно подошли к выполнению поставленной задачи и метр за метром выравнивали землю и засевали травой, так что совсем скоро мы увидим, как к празднику зазеленеет ровным ковром газон.
Руководство филиала «ДСУ №2» ОАО «Дорожно-строительный трест №1» довольно работой студенческого отряда.
— Парни исполнительные, утром дали им задание, обо­значили фронт работ, и они трудятся, — отметил мастер строительно-монтажных работ Игорь Дедюлин.
Молодые люди занимались благоустройством родного города, понимая, что благодаря их стараниям молодой микрорайон станет краше и уютнее. А прохожим будет приятно бежать по делам или прогуливаться вдоль ровного зеленого газона.


P.S. Студотрядовцы рассказали, как на только что выровненном и засеянном ими участке появляются тропинки, натоптанные слишком занятыми и «спешащими» горожанами, у которых совершенно нет времени дойти до пешеходного перехода, и куда удобнее бежать через дорогу, нарушая Правила дорожного движения и вы­скакивая на зеленую зону. Парни пытались делать замечания, но от них лишь от­махивались. А ведь для нас, полочан, все делается.

За десять дней студотрядовцы благоустроили бо­лее 600 метров зеленой зоны по улице Зыгина.

«Полацкі веснік»
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